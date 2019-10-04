شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد للنظام الغذائى النباتى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العديد من الدراسات الحديثة عن الفوائد الصحية التي يمكن أن يحققها النظام الغذائي النباتي خاصة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday".

التهاب المفاصل الروماتويدي وهو من أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي تسبب الألم والتصلب في المفاصل يبلغ معدل انتشاره بين 0.3 ٪ و 1 ٪ بين سكان العالم ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

يمكن أن تصبح الحالة مهددة للغاية بحيث تمنع الناس من الاستمرار في العمل بدوام كامل. كما تلاحظ منظمة الصحة العالمية أيضًا ، في غضون 10 سنوات فقط من ظهور المرض ، أصبح ما لا يقل عن 50٪ من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي في البلدان المرتفعة الدخل "غير قادرين على الاحتفاظ بوظيفة بدوام كامل".

يصف الأطباء عادة مجموعة من الأدوية وتعديلات نمط الحياة لمساعدة الناس على إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي وجعل الإعاقة أقل احتمالية، تشمل استراتيجيات الإدارة التي قد ينصح بها مقدمو الرعاية الصحية زيادة النشاط البدني وفقدان الوزن.

وأظهرت تظهر مراجعة جديدة تظهر في مجلة Frontiers in Nutrition أن اتباع نظام غذائي قائم على النباتات يمكن أن يكون تدخلاً مفيدًا لأنه يؤدي إلى بعض التغييرات البيولوجية المفيدة، والأعراض قد تتحسن أو حتى تختفي.

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وأكدت الدراسة أن النظام الغذائي القائم على النبات يؤدي إلى تغييرات محددة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض هذه الحالة.

إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن أن تساعد بها الوجبات الغذائية النباتية هي تقليل مستويات الالتهاب وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة شهرين قد أصيبوا بالتهاب أقل من أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون والمنتجات الحيوانية.

ويشير الفريق أيضًا إلى أن الأبحاث الإضافية قد وجدت علاقة بين التقيد بالنظم الغذائية الغنية بالدهون واللحوم المصنعة وارتفاع علامات الالتهاب،و واحدة من هذه العلامات هي بروتين سي التفاعلي وهو بروتين موجود في الدم وهو بروتين يتفاعل مع الالتهابات.

من ناحية أخرى ، فإن اتباع النظم الغذائية أو النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف يرتبط ارتباطًا بمستويات منخفضة من البروتين التفاعلي C.