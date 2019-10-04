شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب.. "خلى بالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربية الكلاب من الهوايات التى يفضلها الكثيرون ولكن يجهل البعض أن هناك أمراضا كثيرة تنتقل للإنسان عن طريق الكلاب مما يؤثر على الصحة وعلى الجهاز المناعى، وحسب ما ذكره موقع kidshealth فإن أبرز الأمراض التى تنتقل من الكلب للإنسان هى:

1:داء الكلب، وهو من الأمراض الفيروسية التى تنتقل من الكلب للإنسان عن طريق العض، حيث يسبب التهاب شديد وهو من الامراض الخطيرة التى تسبب الوفاة اذا لم يتم علاجها على الفور.

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2:الجيارديا، وهى طفيليات تنتقل للكلب ثم للانسان مما يسبب اضطراب فى الجهاز الهضمى يؤدى للغثيان والاسهال والمغص وتغيير لون البراز.

3:السعفة، وهو عبارة عن عدوى فطرية تصيب جلد الكلب وتنتقل للانسان وتسبب بقع والتهابات شديدة فى الجلد.

4: عدوى السالمونيلا، وهى من الامراض التى تنتقل للانسان عن طريق الكلاب مما تسبب اضطراب معوي وتسمم الدم ، وقد تسبب الاجهاض عند السيدات.

وللوقاية من أمراض الكلب ينصح بالكشف الدورى على صحة الكلب والتأكد من عدم اصابته بالأمراض والفيروسات، مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين باستمرار، كما ينصح بتجنب التلامس المباشر للكلب للوقاية من الأمراض.