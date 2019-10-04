شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة أفلام الرعب والكوميديا تزيد من آثار تجاعيد الوجه.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة على أن مشاهدة الأفلام خاصة الرعب والكوميديا تزيد من آثار تجاعيد الوجه وزيادة ظهور علامات تقدم العمر، وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

ويعتقد الخبراء أن التفاعل مع من الإثارة أو الرعب أو الكوميديا تسبب التجاعيد، فوجدت الدراسة أن المشاهدين غيروا ملامح وجههم 20 مرة في فيلم الرعب، وخلال مشاهدة فيلم كوميدي نبتسم 115 مرة يمكن أن تسهم في شيخوخة الجلد.

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فوجدت الدراسة التى أجريت على ألفي شخص أن المشاهدين شوهوا وجههم في خوف 20 مرة على مدار فيلم رعب ، في حين رأى أحد المشجعين المشجعين وهم يسحبون وجهًا صادمًا أو متوتراً أو مفاجئًا 50 مرة.

وقال الدكتور هاري سينغ أحد الباحثين فى أحد المراكز التجميلية الكبرى ببريطانيا التي قادت الدراسة إن التعبيرات والصدمات الصادمة قد تؤدي إلى ظهور خطوط والتي عند تكرارها على مدى فترة خمس سنوات يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى ظهور خطوط أسوأ بنسبة 50 في المائة ، كما ساهم الضحك في تفاقم أثار الوجه وطياته بالقرب من الفم بنسبة 40 في المائة.