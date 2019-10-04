10 أرقام تلخص جيتكس 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دبي فعاليات الدورة الـ٣٩ بمعرض ومؤتمر جيتكس ٢٠١٩، التي تنعقد خلال الفترة من ٦-١٠ أكتوبر المقبل.

ويعد "جيتكس" أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للشركات على مدار أسبوع كامل لاستعراض إبداعاتها الجديدة، وتشير التقارير الدولية إلى أنه من المتوقع وصول القيمة السوقية للمعرض خلال 2020 إلى 168.8 مليار دولار.

ويشهد المعرض مشاركة نحو 4800 شركة عارضة من 140 دولة، على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع، مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاعا منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 100 ألف زائر.

وتستهدف الدورة الـ39 الأكبر في تاريخ المعرض التركيز على حلول تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI، والمدن الذكية، ومستقبل السيارات الذكية، ودور التكنولوجيا في تسهيل حياة الأفراد.

ويستضيف "جيتكس" فعالية نجوم المستقبل، التي تضم نحو 750 شركة ناشئة من 75 دولة وبحضور 400 مستثمر.