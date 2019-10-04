شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر ارتباط الكلى بالقلب والأمراض التى تصيبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هناك ترابط قوى بين أعضاء الجسم، وقد يتأثر أحد الأعضاء بغيره ويعتبر الكلى والقلب من أقوى العلاقات التى تؤثر على بعضها ، فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن الاشخاص المصابين أمراض قلبية هم أكثر عرضا لمشاكل الكلى المزمنة والعكس صحيح.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فأن أبرز العناصر التى تدل على علاقتهم هى:

1:يمكن أن تسبب نوبات قصور القلب الحاد تلفا شديد فى الكلى.

2:فشل القلب المزمن على مدى فترة طويلة ينتج عنه مرضى الكلى المزمن.

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3:تدهور وظائف الكلى بسرعة يمكن أن يسبب قصور القلب.

4:مرض الكلى المزمن هو عامل خطر ويسبب الاصابة بمرض الشريان التاجى وعدم انتظام ضربات القلب.

فالكلى تتحكم بشكل كبير فى ضغط الدم وعند اصابتها بأى مشكلة تسب ارتفاع ضغط الدم وبالتالى مشاكل القلب، كما تسيطر الكلى على اخراج المياه من الجسم وفى حالة وجود أى مشكلة بها تسبب ضعف فى ضخ الدم وتؤثر على عضلة القلب.

ومن الجانب الآخر فإن ضعف عضلة القلب يسبب احتباس المياه وعدم قدرة الكلى على اخراج البول مما يسبب تجلط الدم.