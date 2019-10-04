شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات وفاة السجائر الإلكترونية إلى ١٨ بأمريكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية " وفاة الحالة 18 شخصًا في الولايات المتحدة نتيجة تدخين السجائر الالكترونية، وارتفاع حصيلة الإصابة إلى 1080 حالة من الأمراض ذات بتدخين الأبخرة.

لأول مرة، وفقا لتقرير موقع "ديلى ميل" يحث مسئولو الصحة جميع الأمريكيين على "الامتناع عن التبخير" ، مشيرين أنهم لا يريدون للمدخنين السابقين أن يعودوا إلى السجائر الالكترونية، حيث اوضحوا ان حوالي 80 ٪ من المرضى الأميركيين تقل أعمارهم عن 35 سنة ، و 16 ٪ هم من المراهقين 18 أو أقل، وحدثت الوفيات في 15 ولاية ، مع تأكيد آخر حالة في ولاية ديلاوير.

وقالت الدكتورة آن شوتشات ، نائبة مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، "لا نعتقد حقًا أن استخدام هذه المنتجات آمن الآن، مضيفة ان وباء أمراض الرئة هو تفشي شديد القلق ويصعب السيطرة عليه".

أشار التقرير ان حوالي 60 ٪ من المرضى البالغ عددهم 570 مريض الذين جمعوا بيانات عن أنهم استخدموا السجائر الإلكترونية للنيكوتين ، وقال 17 ٪ إنهم استخدموا النيكوتين فقط.

Advertisements

من خلال العمل مع وكالة مكافحة الادوية (DEA) ، تحاول إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) تتبع الأضرار التي تسببت في إصابة الأشخاص وتعتزم توجيه تهم جنائية ضد صانعيهم، ولكن ليس ضد المستخدمين.

يذكر انه تم الإبلاغ عن وفاة حالة واحدة في كل من ألاباما وديلاوير وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وإنديانا ومينيسوتا وميسيسيبي وميسوري ونيبراسكا ونيوجيرسي وفرجينيا، كما توفي شخصان في كل من ولاية كاليفورنيا وكانساس وأوريجون، وكانت معظم المرضى حوالي 70 ٪ من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 27 إلى 71.

السجائر الالكترونية، أمراض الرئة، النيكوتين، مدخنين