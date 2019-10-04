العلماء يكشفون خطورة ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي على الكبد

توصل علماء مركز جوسلين في بوسطن، إلى استنتاج يفيد بأن ارتفاع مستوى الفركتوز في النظام الغذائي يمنع الكبد من حرق الدهون.

ويشير البروفيسور رونالد كان، من كلية الطب بجامعة هارفارد، إلى أن "الفركتوز يتسبب في تراكم الدهون ويتصرف تقريبا كما لو أضفنا كمية دهون زائدة إلى الطعام. وهذا يتناقض مع مفعول زيادة مستوى الفركتوز في النظام الغذائي".

وأكد أن أهم استنتاج في هذه الدراسة، هو أن "ارتفاع نسبة الفركتوز في النظام الغذائي مضر للجسم".

وأجرى العلماء دراسة، قارنوا خلالها تأثير ست حميات غذائية مختلفة في عملية الأيض على الحيوانات.

اقرا ايضاً:

Advertisements

النظام الغذائي الرديء يُصيب كبار السن بالهشاشة والوهن

واستخدم في هذه الحميات الغذائية مجموعات مختلفة لمستوى الفركتوز والغلوكوز والدهون وراقب العلماء خلالها نشاط الأنزيم CPT1a الذي يشير إلى أن الميتاكوندريا تقوم بوظيفتها بحرق الدهون بصورة صحيحة.

واتضح للباحثين، أنه عندما يكون مستوى الفركتوز والدهون في النظام الغذائي عاليا، يكون مستوى هذا الأنزيم منخفضا، لذلك لا تقوم الميتاكوندريا بوظيفتها بالصورة المطلوبة.

قد يهمك ايضاً:

قائمة طعام تسمح لك بفقدان الوزن وحرق الدهون في منطقة البطن