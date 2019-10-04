شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للحوامل.. النوم على الظهر يساوى تدخين 10 سجائر يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة خاصة بالنساء الحوامل عن مفاجأة كبيرة، حيث أوضحت أن نوم المرأة الحامل على ظهرها فى الأسابيع الأخيرة قبل الوضع تساوى فى تأثيرها الخطير تدخين عشر سجائر يوميا.

وقالت الدراسة - التي نشرت نتائجها صحيفة (صن) البريطانية - إن المرأة الحامل التى تنام على ظهرها فى هذه الفترة تواجه خطر إنجاب طفل يعانى من نقص الوزن.





Advertisements

وأضافت الدراسة - التي أجراها علماء من جامعة أوكلاند - أن هذه السيدة تواجه أيضا خطر إنجاب طفل ميت بنسبة تفوق مرتين إلى ثلاث مرات السيدة التى تنام على احد جانبيها.

وأوضحت أن هذا يرجع إلى أن النوم على الظهر يقلل من تدفق الدم إلى المشيمة والجنين نظرا لأن الوعاء الدموى لبطن الأم ينكمش بسبب الرحم الذى يضم الجنين.

وجاءت هذه النتائج من خلال دراسة أجراها علماء جامعة أوكلاند على 1769 سيدة حامل من المملكة المتحدة ونيوزيلاندا واستراليا.