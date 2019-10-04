مشروب سحري للتخلص من الكرش

من أكثر المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من السيدات هي تراكم الدهون في منطقة البطن، وخاصة المتزوجات اللاتي مررن بمراحل الحمل والولادة، ودائماً ما يجدن الكرش عائقاً أمام ارتداء الملابس الضيقة أو المناسبة لهم فيلجأن إلى ارتداء الملابس الواسعة لإخفاء الكرش، وإذا كنتِ ممن يعانين من زيادة دهون البطن ننصحك باعتماد الوصفة التالية والتي تعمل على نحت البطن وازالة الكرش مع مراعاة تطبيقها كما هي؛ للحصول على أفضل النتائج.



المكونات:

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من البابونج

ملعقة صغيرة من ورق الجوافة

طريقة الإعداد والتحضير:

قومي بغلي الماء ثم أضيفي إليه المكونات السابقة واتركيها؛ حتى تختلط وتتجانس.

قومي بتصفية الخليط واحرصي على تناول هذا المشروب مرتين يومياً.



مشروب آخر للتخلص من دهون الجسم



مشروب الثوم والعسل



المكونات:

ملعقة صغيرة عسل

5 فصوص من الثوم

ملعقة كبيرة عصير الليمون

كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام:

قطعي فصوص الثوم إلى قطع صغيرة، وتوضع في الماء الساخن، وتركه لمدة 10 دقائق.

صفي الثوم من الماء ويضاف إلى الماء العسل والليمون.

تناولي المشروب يومياً قبل الإفطار بنحو 15 دقيقة لا أقل.

كرري تناول المشروب مرة واحدة يومياً لمدة شهر.



مشروب جوز الهند والأناناس

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مكونات المشروب:

لتر ماء ساخن

1-2 حبة جوز هند

قطعة زنجبيل

1-2 حبة أناناس

طريقة الإعداد والتحضير:

أحضري وعاء وامزجي جيداً بداخله لب جوز الهند مع الماء الساخن.

أضيفي بقية المكونات وامزجي المكونات جيداً.

قومي بتصفية المزيج.

ويمكنك عزيزتي تناول كوبين من هذا المشروب قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، وكوب آخر منتصف النهار.



مشروب النعناع والزنجبيل



المكونات:

ملعقة من الزنجبيل الطازج

5 أوراق من النعناع الطازج

ماء مغلي

طريقة التحضير:

قومي بإضافة الزنجبيل والنعناع إلى الماء المغلي.

اتركي الخليط السابق لمدة لا تقل عن ساعتين.

تناولي هذه الوصفة 3 مرات يومياً.

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