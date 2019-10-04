دوقة يورك تكشف عن ردة فعلها بعد سماعها نبأ خطبة ابنتها الأميرة بياتريس

كشفت سارة فيرغسون (Sarah Ferguson) دوقة يورك عن بكائها فرحا فور سماعها بنبأ خطبة ابنتها الأميرة بياتريس (Princess Beatrice) أميرة يورك، والتي تم الإعلان رسميا عن خطبتها في الأسبوع الماضي، ولقد تحدثت دوقة يورك عن ذلك في حفل Luminous BFI الخيري لجمع التبرعات والذي أقيم مساء الأربعاء، احتفالا ببدء فاعليات مهرجان لندن للأفلام.

دوقة يورك 59 عام، تحدثت عن ذلك بعد سؤال أحد الصحافيين لها في داخل الحفل عن ردة فعلها بعد سماعها نبأ خطبة ابنتها الكبرى، وأجابت دوقة يورك عن ذلك قائلة: "لقد بكيت، كما فعلت في الماضي (تقصد بعد سماعها لأنباء خطبة ابنتها الصغرى الأميرة يوجين Princess Eugenie)"، وأضافت قائلة إن دموعها وقتها كانت دموع فرحة أم بابنتها.

اقرا ايضاً:

قصر باكنغهام يُعلن رفض ميغان الكشف عن هُوية عرابي ابنهما

Advertisements

الأميرة بياتريس وخطيبها رجل الأعمال إدواردو مابيلي موزي (Edoardo Mapelli Mozzi) أعلنا رسميًًا عن خطبتهما في يوم 26 أيلول/سبتمبر 2019، ولقد أعلن قصر باكنغهام عن أنباء الخطبة رسميًا من خلال بيان رسمي صدر عن القصر، ذكر فيه أن الأميرة بياتريس وإدواردو خطبًا خلال عطلة سياحية قصيرة في إيطاليا في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول في هذا العام وإن حفل زفافهما سيقام في عام 2020.

قد يهمك ايضاً:

حفيدة الملكة إليزابيث تعمل جليسة أطفال لدى صديقها إدواردو