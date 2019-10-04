شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المراحل التى تمر بها العظام المكسورة حتى تلتئم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر العظام من أكثر الإصابات الشائعة بين كثير من الناس، والعظام المكسورة لديها قدرة مذهلة على الشفاء، خاصة عند الأطفال، حيث تتشكل عظام جديدة في غضون بضعة أسابيع من الإصابة، على الرغم من أن الشفاء الكامل قد يستغرق وقتًا أطول، من خلال سلسلة "اعرف جسمك" نتعرف على المراحل التى تمر بها كسور العظام حتى تلتئم، وفقاً لموقع "Health Kids".



كسر العظام

ماذا يحدث عندما تلتئم العظام المكسورة؟

هناك ثلاث مراحل من التئام العظام، وهى المرحلة الالتهابية والتعويضية وإعادة التشكيل.

المرحلة الالتهابية

عندما ينكسر العظم، يرسل الجسم إشارات للخلايا الخاصة للوصول إلى المنطقة المصابة، تتسبب بعض هذه الخلايا الخاصة في إصابة المنطقة بالاحمرار والانتفاخ والألم، وهذا يخبر الجسم بالتوقف عن استخدام الجزء المصاب حتى يتمكن من الشفاء.

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الخلايا الأخرى التي تأتي إلى المنطقة خلال هذه المرحلة تشكل ورم دموي (جلطة دموية) حول العظم المكسور.



الكسور

المرحلة الإصلاحية أو التعويضية

تبدأ المرحلة التعويضية خلال حوالي أسبوع من الإصابة، ويحل الكالس اللين (نوع من العظم الطري) محل جلطة الدم التي تشكلت في المرحلة الالتهابية، ويحافظ الكالس على العظم معًا، ولكنه ليس قويًا بما يكفي لاستخدامه، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، يصبح الكالس الناعم أكثر قوة.

إعادة تشكيل العظام

تبدأ هذه المرحلة بعد حوالي 6 أسابيع من الإصابة، في هذه المرحلة، تحل العظام المنتظمة محل الكالس الصلب، لكن خلال الأشهر القليلة المقبلة ، تمت إعادة تشكيل العظم بحيث يعود إلى ما كان عليه قبل الإصابة.