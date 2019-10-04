توصيات من مؤسسة التغذية البريطانية لصحة الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - شهد دليل مؤسسة التغذية البريطانية تحديثات جديدة على مدار السنوات الخمسة الماضية، وهذه التحديثات تعكس إما تغييرات مجتمعية أو ممارسات أفضل مع زيادة عدد النباتيين في بريطانيا. تم إنشاء هذا الدليل في العام 2014 ويحمل رقم أو يعرف باسم «دليل 5532».

دليل الأغذية البريطانية

بزيادة أربعة أضعاف بالمقارنة بأربع سنوات مضت، فقد بلغ عدد النباتيين في بريطانيا نحو 600 ألف نباتي، ومع هذه الزيادة بأعداد النباتيين، فقد أوصت مؤسسة التغذية البريطانية بأن يقوم الأهل بزيارة طبيب العائلة العام لمناقشة المكملات الغذائية اللازمة للطفل للحفاظ على نظام غذائي متوازن وتلافي نواحي النقص فيه، كما يحتوي الدليل المحدث على معلومات محدثة عن «السكر الحر»، أي السكر الذي يضاف إلى الطعام أو الشراب، ويشير إلى ضرورة الحد من تناول المنتجات التي تمت إضافة السكر الحر لها، كما يجب اختيار الألبان غير المضاف لها السكر ويجب تعويد الأطفال عليها.

مساوىء النظام النباتي للأطفال

رغم الترحيب الشديد بزيادة عدد النباتيين وانضمام الأطفال لهم، فإن هناك محاذير من الجانب السيء للنظام الغذائي النباتي الذي تزايد عدد المقبلين عليه، وهو أنّه حين يكون الأطفال في مرحلة النمو في الطفولة والمراهقة وحتى مرحلة البلوغ، من الضروري أن يحصلوا على الحد الأدنى من الحديد نظراً لأهميته للدم ونمو المخ، ولكن النظام النباتي لا يؤمن هذه النسبة اليومية حتى في أكثر الخضراوات غنى بالحديد، مثل السبانخ.

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من المعروف طبياً أن جسم الإنسان لا يمتص سوى 30 في المائة من حديد الخضار، بينما يمتص نحو 70 أو 80 % من الحديد الموجود في المنتجات الحيوانية، مثل اللحوم، الكبد وغيرها. فعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يحصلون على نسبة كبيرة من البروتين الحيواني هم الأكثر عرضة لسرطان القولون والأمعاء، يؤمن النظام النباتي كمية كبيرة من مضادات الأكسدة للصغار والكبار.

الأطعمة الضرورية للطفل

ويوصي دليل الأغذية البريطانية بالنسبة للصغار بضرورة حصول الطفل على خمس حصص من الأطعمة النشوية وخمس حصص من الفاكهة والخضار، وثلاث حصص من منتجات الألبان، وحصتين أو ثلاث حصص من الأطعمة البروتينية التي تشمل البروتين الحيواني بالطبع.