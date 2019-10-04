تحذيرات من لمس رأس الطفل الحديث الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - عادة ما يظهر على فروة رأس الطفل قشر كثيف عقب ولادته، وهو ما يدفع بعض الأمهات إلى ملامسة رأس الطفل ومحاولة إزالة هذه القشرة، لكن الدكتور «مختار فتحي» أخصائي الأطفال والحديثي الولادة حذر الأمهات من ذلك، موضحاً أن أعلى الجمجمة لدى الطفل الحديث الولادة هشّة جداً، وأيّ ضغط بسيط جداً يشكّل خطراً على مخ المولود.

رأس الطفل حديث الولادة

يختلف حجم الجمجمة من طفل لآخر، ولكن من المتعارف عليه أن جمجمة الطفل مفتوحة من الأعلى، حتى يُسمَح للمخ بالنمو. يتراوح مقاس هذه الفتحة من 3 سم إلى 4 سم، ثم تبدأ تنغلق وتصغر تدريجياً، حتى تنغلق بشكل كامل في حالات طبيعية بين عمر سنة ونصف إلى عمر سنتين، وأحياناً تنغلق تماماً لدى الأطفال بعمر 8 أشهر والـ14 شهراً.

شكل الجمجمة

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أشار «فتحي» إلى أنه رغم انغلاق عظام المخ الأمامي، فإن الجمجمة تستمر في النمو، حيث يزداد محيط الرأس نحو 5 سم ببطء شديد خلال سنوات، كما يختلف شكل وحجم الجمجمة لدى كل رضيع، لتكون لدى الرضيع الطبيعي، متوسطة الكثافة. وأحياناً تشعر الأم بأن جمجمة الرضيع ترتفع قليلاً عند البكاء والصراخ، وفسر العلماء سبب هذا هو أنه يحدث أثناء البكاء رفع وزيادة في مستوى الدم في الوريد الموجود تحت الجمجمة، وعندما يهدأ الطفل يتراجع هذا الوريد لمكانه الطبيعي.

هز رأس الطفل

حذر «فتحي» من هز رأس الطفل ولمس رأسه، وذلك لأن هز الرضيع ذهاباً وإياباً بسرعة، يجعل مخ الطفل يتحرك داخل الجمجمة بشكل متناقض أو عكسي، وعندها تتدمر اﻷوعية الدموية الموجودة داخل وحول المخ، فتنزف في المساحة الفارغة بين المخ والجمجمة، وهذا يجعل الطفل عرضة لأمراض خطيرة.