أسماء مواليد موسيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - لأن الموسيقى غذاء الروح، فأنتِ قطعاً تحبين اختيار اسم لطفلك القادم تستوحينه من عالم الموسيقى الساحر، لذلك فقد اختارت لك «الخليج 365 وطفلك» هذه المجموعة الموسيقية للأسماء. أسماء مواليد مستوحاة من الموسيقى ناي: آلة موسيقية شرقية قديمة. نغم: ويشير إلى الطرب في الغناء.

أنغام: مفردها نغمة.

نايا: يعني الناي في الفارسية، وهي آلة موسيقية حزينة. Advertisements عواد: هو اسم مشتق من كلمة عود، والعود هو آلة موسيقية شرقية.

فيولا: اسم آلة وترية قريبة من الكمان، ولكنها أكبر منه وصوتها أكثر غلاظة. أوبرا: هو عمل فني عبارة عن حوارات موسيقية عالمية.

مندولين: آلة موسيقية تشبه العود ولكنها أصغر حجماً منه. غنوى: اسم موسيقي ويعني الأغنية. سولو: هو اسم يوناني، ويعني الغناء المنفرد. ألحان: هو ما تعزفه الموسيقى ويجود به الملحن بعد عناء.

طروب: هو صيغة مبالغة للانسان الذي يطرب من سماع الموسيقى والغناء.

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