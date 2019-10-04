فتح باب القبول والتجنيد للنساء للمرة الأولى في الجيش السعودي

الرياض - لايف ستايل
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية، من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب.
وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إنها فتحت باب القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول - عريف - وكيل رقيب - رقيب)، بدءا من الأحد.
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وأوضحت أنه "على الراغبات بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد"، وتلك هي المرة الأولى التي يفتح فيها الباب للنساء لدخول المجال العسكري.
وانخرطت المرأة السعودية في قطاعات الأمن في وزارة الداخلية السعودية العام الماضي، عبر وظائف في العديد من المجالات الأمنية
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