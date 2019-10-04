شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرافات مرتبطة بسن اليأس لا تصدقيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقطاع الطمث هو حالة طبيعية وعادية تمثل نهاية الدورة التناسلية للمرأة، فهو ينطوى على الكثير من التغييرات التى يمر بها جسم المرأة قبل أو بعد توقف الحيض مباشرة.

انقطاع الطمث يصيب كل امرأة تتراوح أعمارهن بين 40 و 50 سنة، ومع ذلك، فى حالة وجود بعض الظروف الصحية قد يتعرض الفرد لهذه الظاهرة الطبيعية فى وقت مبكر جدا ومهما كان العمر، يجد الكثيرون صعوبة فى قبول هذه التغييرات الفسيولوجية التى تأتى مع عدد قليل من التغييرات النفسية المحيرة.

يحدث انقطاع الطمث وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" لأن كل امرأة تولد بعدد محدود من البويضات المخزّنة فى المبايض، ويحدث انقطاع الطمث عندما لا تطلق المبايض البيض البويضات ويمكن أن يحدث فى أى وقت بعد سن الأربعين، وإذا حدث ذلك فى بعض الحالات قبل ذلك ، فإنه يسمى انقطاع الطمث المبكر.

على الرغم من توفر الكثير من المعلومات، إلا أن هناك خرافات ترتبط بانقطاع الطمث نحتاج إلى توضحيها.

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خرافة: يحدث انقطاع الطمث فجأة

الحقيقة: لا ، لأنها عملية تدريجية وتستغرق عدة مرات، لا تعتقد أن دورتك الشهرية عادت فجأة إذا نزفت بعد 6 أشهر، أنت لا تزال فى مرحلة انقطاع الطمث ولم يحدث انقطاع الطمث تمامًا، ولكن يحدث بشكل كامل بعد 12 شهرًا من آخر دورة شهرية لك.

خرافة: انقطاع الطمث يأخذ خطر الحمل

الحقيقة: هذا صحيح جزئيا، فخلال فترة انقطاع الطمث قد تكونين معرضات لخطر الحمل، لأنه قد تحدث فترات قبل أن تصل إلى سن اليأس تماما، فإنها تستمر فى الإباضة وإنتاج الهرمونات.

الخرافة: انقطاع الطمث ليس له أعراض

الحقيقة: لا، لأن انقطاع الطمث لديه أعراض، لذلك تعرف الكثير من النساء متى يكن على وشك الاصابة بسن اليأس أم لا

الخرافة: الحياة الجنسية تتغير بعد انقطاع الطمث

الحقيقة: الشيء الوحيد الذى لا مفر منه مع انقطاع الطمث هو الخصوبة ، ولكن بعض النساء يشعرن أنهن أقل جاذبية أو أن بعضهن يخشين أن يكون الجنس مؤلماً بعد انقطاع الطمث، ومع ذلك ، لا يوجد شيء من هذا القبيل.