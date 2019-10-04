شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة وخصوبة وصحة حلوة.. اعرف أنواع الهرمونات ودورها فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من أنواع الهرمونات الموجودة فى الجسم والتى تساعد على النمو وتعزز الخصوبة وتمد الجسم بالطاقة والنشاط، وفى التقرير التالى تعرف على أبرز أنواع الهرمونات فى الجسم ودور كل منها وذلك حسب ما ذكره موقع hormone

هرمون الاستروجين

وهو هرمون الانوثة المسئول عن الخصوبة والحيض وانقطاع الطمث ويحد من خطر الاصابة بتساقط الشعر وحب الشباب ومشاكل الجلد.

هرمون البروجسترون

وهو من الهرمونات التى يتم انتاجها فى المبيضين والمشيمة عند الحمل وله دور كبير فى الحفاظ على صحة المرأة الحامل ، حيث انه يساعد الجسم على الاستعداد للحمل ويعمل على تنظيم الدورة الشهرية للسيدات.

هرمون التيستوستيرون

وهو هرمون الذكورة و يلعب دورا كبير فى الأنسجة التناسلية ، ويعزز العضلات والمفاصل ونمو الشعر ويساعد على الخصوبة.

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هرمون البرولاكتين

وهو المعروف بأسم "هرمون الحليب"،يوجد عند النساء والرجال ولكنه يكون بصورة عالية عند السيدات ليساعدهم على تعزيز صحة الرضاعة وحليب الثدى.

هرمون السيروتونين

وهو الذى يعمل على تعزيز المزاج العام وتنشيط الذاكرة والوقاية من الاكتئاب والضغط النفسى والتوتر.

هرمونات الغدة الدرقية

تطلق الغدة الدرقية هرمونات تساعد على عملية التمثيل الغذائى وتمد الجسم بالنشاط والطاقة.

هرمون الأنسولين

يتم إطلاقه ه من البنكرياس ، حيث انه يعمل على السماح للجسم باستخدام الجلكوز والسكر من الكربوهيدرات في الطعام، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية.

هرمون النمو

وهو الهرمون المسئول عن النمو وتجديد الخلايا وتعزيز الايض.