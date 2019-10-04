شكرا لقرائتكم خبر عن الحكة المستمرة للجلد قد تكون مرتبطة بأمراض الكبد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحكة هي أحد أعراض مرض الكبد المزمن ولكن ليس كل من يصاب بمرض الكبد تظهر عليه هذه المشكلة، ولكن إذا كان الأمر يحدث باستمرار ويؤدى إلى صعوبة فى النوم فهذه علامة على وجود قلق خطير على الصحة.

ووفقا لموقع" healthline"، توجد عدة أسباب للشعور بالحكة عند مرضى الكبد، وهى حالة تطلب الرجوع إلى الطبيب فورا لأنها علامه على وجود مشاكل صحية خطيرة وهى :

ـ تليف الكبد الصفراوي الأساسي (PBC).

ـ التهاب القناه الصفراوية .

ـ ركود صفراوي .

ـ أملاح الصفراء

ـ إذا كان الشخص يعانى من مرض الكبد فقد تتراكم مستويات أعلى من الملح الصفراوي تحت الجلد مما قد يسبب الحكة.

ـ الهرمونات الجنسية الأنثوية فأحيانًا ما تزداد الحكة سوءًا أثناء الحمل أو إذا كانت المريضة تخضع للعلاج بالهرمونات البديلة.

Advertisements

ومن المهم تجنب خدش تلك الحكة لأنها قد تزيد الأمور سوءًا لأنها تفتح المجال أمام الإصابة بالعدوى.

فيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لمنع تهيج الجلد وتخفيف الحكة:

ـ استخدم الماء الدافئ أو البارد بدلاً من الماء الساخن للاستحمام .

ـ عدم قضاء وقت طويل في البيئات الحارة أو في الشمس.

ـ اختر صابونًا خفيفًا لا يحتوي على روائح إضافية.

ـ استخدم مرطبات لطيفة خالية من العطور لمكافحة الجفاف.

ـ ضع قطعة قماش مبللة ورطبة على منطقة الحكة.

ـ تجنب المواد التي تهيج الجلد.

ـ ارتداء ملابس فضفاضة .

ـ استخدم مرطبًا خلال أشهر الشتاء الجافة.

ـ عندما تستمر الحكة يمكن أن تؤدى إلى الشعور بالأرق والإعياء والقلق والكآبة.