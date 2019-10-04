صحة ورشاقة

السجائر الإلكترونية تقتل 18 أمريكيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

رويترز

الجمعة 2019/10/4 07:55 ص بتوقيت أبوظبي

تدخين السجائر الإلكترونية يودي بحياة 18 أمريكيا بمرض غامض

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إن عدد الوفيات المبلغ عنها بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية بلغ 18 حالة.

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وأشارت المراكز إلى أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بهذا المرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن.

ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعين، لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول، وهو من أحد مكونات الماريجوانا.

وأوصت المراكز الأسبوع الماضي بوقف استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على هذا المكون.

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