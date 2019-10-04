شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد يحصل عليها جسمك من السماق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السماق واحد من أشهر التوابل التى تستخدم فى إعداد الأكلات المختلفة نظرا لمذاقه المميز، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الالتهابات والأمراض ومنها فيتامين سى وأ والبوتاسيوم والكالسيوم.

ووفقا لما ذكره موقع plantshospital فإن فوائد تناول السماق هى:

1: يحتوى السماق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج اضطرابات المعدة.

2:يحارب الالتهابات ومضاد قوى للفطريات والجراثيم، كما انه يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالأمراض والأوبئة.

3:يحتوى السماق على كمية عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على وقاية الجسم من الأمراض السرطانية وتحد من الالتهابات.

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4:يعتبر السماق من التوابل التى تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهاب والتى تعمل على تسكين الألم وعلاج الالتهاب والتخلص من تشنجات البطن وألم الحيض.

5:يحتوى السماق على العديد من العناصر التى تحافظ على صحة الكلى وتعمل على تفتيت الحصوات والتخلص من الالتهاب.

6:يحافظ على صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.