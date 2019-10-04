شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أن ألم الصدر لديك نتيجة نوبة قلبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الإحساس بالضغط أو الألم أو الضغط في وسط صدرك من الأعراض الكلاسيكية للأزمة القلبية، ومن الشائع أن ينتشر هذا الألم في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراع، وحتى لو كان ينتشر خارج الصدر، فإنه يطلق عليه ألم الصدر، ويمكن أن يعاني الناس من ألم الصدر لأسباب أخرى غير النوبة القلبية، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات أن ألم الصدر لديك نتيجة نوبة قلبية أم لا ، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

إذا استمر ألم الصدر لمدة ثلاث دقائق أو أكثر، أو أصبحت حالتك تسوء بسرعة، خاصة إذا كنت تشعر أيضًا بضيق في التنفس، أو الدوار، أو الغثيان، أو التعب الشديد، أو التعرق أو الشعور بالإحباط فهناك احتمال أنك تعاني من نوبة قلبية أو على وشك الإصابة بها، لذا يجب عليك البحث عن رعاية طبية فورية لإنقاذ حياتك.



الم الصدر

إذا واجهت أي نوع من آلام الصدر، فإن الإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن تساعدك في تحديد مصدر الأعراض:

1- هل الألم حاد ؟

من العوامل الرئيسية التى تحدد ما إذا كان الألم نتيجة نوبة قلبية أم لا هو شدة الألم، ومن غير المعتاد أن تؤدي الأزمة القلبية إلى ألم شديد، ويوصف ألم النوبة القلبية عمومًا بأنه إحساس لا يهدأ بالضغط، كما لو أن "فيل" يجلس على صدرك.

من المحتمل أن يكون الألم الحاد، و"النغزات" لمدة قصيرة - مثل الصدمة الكهربائية - ناتجًا عن مشكلة في العظام أو الأعصاب، مثل الضلع المتشقق أو الشد العضلى وقد يكون هذا النوع من الألم في الواقع أكثر إيلامًا من نوبة قلبية، لكنه سينتهي بسرعة إلى حد ما، بينما ألم الصدر من النوبة القلبية يمكن أن يستمر لمدة 30 دقيقة - وفي بعض الأحيان لفترة أطول."

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2. هل تغيير وضعية جسمك من الوقوف إلى الجلوس والعكس يخفف الألم؟

هل يزول الألم أو يقل عندما تغير وضعيوة جسدك، على سبيل المثال، هل تشعر بتحسن إذا انحنيت أو عند الاستلقاء والنوم، فإذا كان الأمر كذلك ، فمن المحتمل أن يكون ألم صدرك ناتجًا عن مشكلة في الرئة مثل الالتهاب الرئوي أو الربو.

إذا كنت تعاني من نوبة قلبية ، فلن تؤثر وضعية الجسم على شدة الألم.

3. هل العلاج الذاتي يجعل الألم أقل حدة؟

إذا كان تناول مشروب أو مضادات الحموضة أو أخذ نفسا عميقا يخفف الألم، فمن غير المرجح أن يكون مرتبطًا بالقلب.

4. هل التمرينات الرياضية تساعد؟

سوف تتفاقم الذبحة الصدرية إذا حاولت التمرين، إذا كان التمرين يجعل الألم يختفي ، فهو ليس بنوبة قلبية.