شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات شائعة للاعبى كرة القدم.. منها الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة القدم من أكثر الرياضات الشعبية فى العالم، وعلى الرغم من فوائد رياضة كرة القدم لصحتك من تحسين لياقتك البدنية وتقوية عضلاتك وحمايتك من الأمراض، إلا إن لها مخاطر أيضاً، وهناك عدد من الإصابات التى ترتبط بممارسة رياضة كرة القدم، وفقاً لموقع upmc، لاعبي كرة القدم عرضة بشكل خاص للعديد من أنواع الإصابات.



كرة القدم

إصابات كرة القدم الشائعةالالتواءات والاجهاد والتمزق

الالتواء والتمزق فى الأربطة والرباط الصليبى فى الركبة من أكثر الإصابات الشائعة فى كرة القدم، ويمكن للرياضيين أيضًا التعرض لالتواء أو توتر عضلات المعصم أو الفخذ أو ربلة الساق أو الكاحل أثناء اللعب أو شد الفخذ أو حتى خلع الكتف.

الإصابات المفرطة في كرة القدم

تحدث إصابة مفرطة عند استخدام نفس العضلات بشكل متكرر، وبعض الأنواع الأكثر شيوعًا من إصابات كرة القدم المفرطة التهاب الأوتار الرضفي (الذي يسبب ألم الركبة)، والتهاب الأوتار "أخيل" (الذي يسبب الألم في الجزء الخلفي من الكاحل).

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الكسور وكسور الإجهاد

يمكن أن يؤدي السقوط والضربات المباشرة من الاتصال باللاعبين إلى كسور العظام، من المرجح أن يتعرض لاعبو كرة القدم لكسر ثم يتطور بسبب الإفراط في استخدام العظام.

ارتجاج المخ

الارتجاج هو إصابة في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى فقدان الذاكرة والتهيج والنعاس ومضاعفات خطيرة أخرى، اللاعبون الذين يعانون من ارتجاجات متعددة يكونون أكثر عرضة للوفاة، لذا فإن العناية الطبية الفورية من الأشياء الهامة.