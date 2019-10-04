شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة "نونان"..اضطراب وراثى يمنع النمو الطبيعى ويسبب قصر القامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد الكثير من الأشخاص وهم يحملون أمراضا وراثيه انتقلت اليهم من أبائهم والكثير من هذه الأمراض لا يوجد لها علاج ويظل الانسان يعيش بها طوال حياته، البعض منها يعد خطيرا للغاية والبعض الآخر يمكنه التعايش معه.

ومتلازمة نونان إحدى المتلازمات التى تصيب الانسان نتيجه لإضطراب وراثي يمنع النمو الطبيعي في أجزاء مختلفة من الجسم مثل قصر القامة وعيوب القلب ومشاكل جسدية أخرى وحالات التأخر المحتملة في النمو.

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ووفقا لموقع " mayoclinic" فإن متلازمة نونان تصيب الشخص نتيجة لطفرة جينية وتتم الإصابة بها عندما يرث الطفل نسخة من جين مصاب من أحد الوالدين ، ويمكن التحكم فى أعراضها من خلال تناول هرمونات النمو الدوائية لتعويض النقص الذى يسبب الاصابة بالمتلازمة وذلك لعلاج قصر القامة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون متلازمة نونان.

وقد تكون أعراض الإصابة بمتلازمة نونا واضحه يسهل تشخيصها من جانب الأطباء ولكن فى معظم الحالات تكون الأعراض خفية لا يمكن ملاحظتها ولا اكتشافها مبكرا منذ ميلاد الطفل وحتى يصل إلى مرحلة البلوغ تكون فى هذه الحالة أعراض الاصابة بمتلازمة نونا واضحة للغاية، ولكن يمكن إجراء بعض الاختبارات الوراثية للتأكد من وجود خلل أو اضطراب يؤدى للإصابة بمتلازمة نونان.

و تؤثر أيضا هذه المتلازمة على القلب وتؤدى إلى حدوث عيوب خلقية ويجب التوجه إلى طبيب قلب متخصص للتشخيص وإدارة الأعراض الناتجة عنها.