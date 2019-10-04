اعرف الفرق بين الإمساك ومتلازمة التغوط الانسدادى "عشان متتلخبطش بينهم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يختلط الأمر على البعض بين حالات الإمساك ومتلازمة التغوط الانسدادي (ODS)، وهى عدم القدرة على تمرير البراز عبر الجهاز الهضمي خارج المستقيم.ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك فرق بين متلازمة التغوط الانسدادي والإمساك.

تشير العديد من الأبحاث إلى أن متلازمة التغوط الانسدادي (ODS) هي أحد الأسباب الرئيسية للإمساك الأولى، ويكتسب الإمساك معدل انتشار مرتفع بين عامة السكان وهو سبب لمرض كبير، والأشخاص الذين لديهم مشكلة الإمساك المزمن قد يكونون عرضة لخطر التغوط الانسدادى، ويعتبر الإمساك الناجم عن التغوط هو نوعان أساسيان:

وظيفي.

ميكانيكي.

أعراض متلازمة التغوط الانسدادي

أكثر الأعراض شيوعًا للتغوط الانسدادي هي الشعور بمزيد من البراز المتبقي في المستقيم بعد محاولة اجتياز البراز، وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ـ تمرير البراز الصلب.

ـ الإجهاد المفرط أو المطول أثناء مرور البراز.

ـ الاستخدام الروتيني للمسهلات أو الحقن الشرجية.

ـ قضاء ساعات طويلة في الحمام.

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أما الأعراض الخطيرة لسرطان الأمعاء الغليظة مثل:

ـ الإمساك أو التبديل إلى الإسهال.

ـ فقدان الوزن.

ـ وجود مخاط في البراز.

ـ وجود تاريخ عائلي من سرطان الأمعاء الغليظة.

علاج متلازمة التغوط الانسدادي

تتوفر خيارات العلاج المختلفة للمرضى الذين يعانون من المواد المستنفدة للأوزون، ويلعب التصوير دورًا مهمًا للغاية في تحديد استراتيجية العلاج المثلى لمريض معين.

إذا لم يكشف التصوير عن تشوهات هيكلية كبيرة، فسيتم تقديم العلاج المحافظ للمريض مثل النظام الغذائي وتعديلات نمط الحياة والعلاج الارتجاع البيولوجي.

ننصحك باختيار نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب البقاء رطبًا وشرب الكثير من الماء.

يجب أن تتأكد أيضًا من إدراج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي لتنظيم حركات الأمعاء لديك.