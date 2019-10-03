شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الطريقة الأفضل لعلاج نزلات البرد فى المنزل ومتى تذهب للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق عادة ما يكون أول علامة على الإصابة بنزلات البرد، وغالباً لا تدوم نزلات البرد أكثر من أسبوع ويمكن أن تعالجها فى المنزل، وتنتج معظم حالات التهاب الحلق (90%) عن عدوى فيروسية، بينما 10% من الحالات بسبب العدوى البكتيرية، لذا نقدم لك مجموعة نصائح تساعد فى علاج نزلات البرد فى المنزل وكذلك نتعرف على الحالات التى تتطلب الذهاب لطبيب، وفقاً لموقع "Doctor".

نصائح لعلاج نزلات البرد فى المنزل

اختر الأدوية بدون وصفة طبية مع شرب العسل والليمون والكثير من الراحة في الفراش لعلاج السعال ونزلات البرد، و لتخفيف الأعراض، يمكنك أيضًا تجربة ما يلي:

أقراص الاستحلاب

استخدم أقراص الاستحلاب التى تباع فى الصيدليات، فهى تساعد فى تخفيف التهاب الحلق والألم.

الغرغرة بالماء المالح أو الأسبرين

الغرغرة مع الأسبرين المذاب فى الماء فعالة في علاج التهاب الحلق.

ويوصى أيضاً بالغرغرة بالمياه المالحة، حيث توفر بعض الراحة أيضًا لأنها تساعد على تخفيف المخاط وتخرج السوائل الزائدة من أنسجة الحلق التي أصبحت ملتهبة.

-مشروبًا دافئًا من العسل والليمون

في معظم الحالات، سوف يشفى التهاب الحلق من تلقاء نفسه، على الرغم من أن الألم قد يستمر لمدة أسبوع تقريبًا، يمكن للمشروبات الدافئة أن توفر راحة قصيرة الأجل من الألم والانزعاج من التهاب الحلق ومنها العسل والليمون الدافئ.

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-مسكنات الألم

تعتبر مسكنات الألم ومضادات الالتهاب خيارًا جيدًا إذا كنت تجد صعوبة في البلع.

حالات يجب فيها أن تزور الطبيب لعلاج نزلة البرد

- إذا كان لديك أعراض شديدة للغاية.

- إذا لم تتحسن الأعراض بعد أسبوع.

- كثيرا ما تصاب بالتهاب الحلق.

- إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق بسبب ضعف المناعة نتيجة مرض مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو العلاج الكيميائي أو دواء معين قد تتناوله.