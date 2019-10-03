شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المأكولات البحرية يوميا فى الحمل يقلل خطر ولادة طفل مصاب بفرط الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أن الأمهات اللائي يتناولن الكثير من المأكولات البحرية أقل عرضة لإنجاب الأطفال يعانون من فرط الحركة ونقص الانتباه.

كشف العلماء وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى، أن معدلات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كانت أقل بين الأطفال الذين تناولت أمهاتهم الكثير من المأكولات البحرية أثناء الحمل.



صورة ديلى ميل عن المأكمولات البحرية

درس الباحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية ،الوجبات الغذائية لمئات الأمهات والأطفال أثناء فترة الحمل.

قال الباحثون إن الأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل هي الأكثر فى فائدتها لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على بناء هياكل المخ في الرحم.

تم التحقيق في استهلاك أنواع مختلفة من المأكولات البحرية من قبل فريق البحث، الذي درس 1600 زوج من الأم / الطفل، والتى تضمنت قائمة تضم أكثر من 100 عنصر وعدد المرات التى تناولوا فيها الطعام.

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أوضحت النتائج أن استهلاك المأكولات البحرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل كان له تأثير أكبر على قدرة الانتباه عند الأطفال، حيث لوحظ تأثير ضئيل بين الأطفال الذين يتناولون المأكولات البحرية بانتظام الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات، أو الأمهات اللائي تناولن الكثير من الأسماك الزيتية في وقت لاحق من الحمل، لأن نمو الدماغ خلال المراحل المبكرة من الحمل أكثر أهمية.

يحدث تطور الدماغ بشكل رئيسي أثناء الحمل، من خلال عمليات بيولوجية معقدة مثل تكوين الخلايا والمسارات بينها، وتحتوي الأسماك الزيتية على أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs)، والتي تعتبر عناصر مغذية تلعب دوراً أساسياً في هذه العمليات.

الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يكون أقل قدرة على الجلوس بهدوء، واتباع التوجيهات أو التركيز.