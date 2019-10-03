النوع المناسب لحليب رضيعكِ.. كيف تختارينه حفاظًا على صحّته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - العناية بصحّة الأطفال واعتماد نظام غذائيّ مناسب، لا يُعدّ مهمّة بسيطة، فحتى إذا كان الرّضيع يعتمد على الحليب فقط، فهناك الكثير من الأمور التي يجب معرفتها، وخاصّة فيما يتعلّق بتركيبته وأنواعه للأطفال.

ولكي لا تحتاري، نوضّح لكِ من مجلّتي "فيري ويل فاميلي" و"مازر هاو"، كيفيّة اختيار النوع المناسب من حليب الأطفال:

فئات حليب الأطفال

1- القائم على حليب البقر

من أكثر أنواع حليب الأطفال شيوعًا، ويعتمد على بروتينات حليب البقر، ومعالجتها بطريقة تجعلها سهلة الهضم لطفلكِ، ويحتوي هذا النوع أيضًا على الحديد، وهو عنصر مهمّ يحتاجه الأطفال، بالإضافة إلى احتواء العديد من هذه الأنواع على حمضيّ الـ"دوكوساهكساينويك" والـ"أراكيدونيك"، اللذيْن يعزّزان تطوّر دماغ وعينيّ الأطفال.

إلا أنّه عليكِ الحرص بتجنّب أنواع الحليب التي تحتوي على نسب منخفضة من الحديد، لأنّ الطفل لا يمتصّ ما تحتويه تلك الأنواع من حديد بالكامل، على عكس امتصاصه لما يقرب من 100 % من الحديد من حليب الأمّ.

2- القائم على الصّويا

يفيد هذا النوع الأطفال المصابين بعدم الحساسيّة من حليب البقر، كما يوصي الخبراء بهذا النوع عند الحاجة فقط، مثل إصابة الطفل بخلل وراثيّ يدعى الـ "جلاكتوزيميا"، وهو وجود الغالاكتوز في الدّم.

3- الحليب المُحَلل

الحليب المُحَلل Hydrolyzed Formula، هو نوع يناسب الطفل المعرض لخطر الإصابة بالحساسية أو لديه حساسيّة من أنواع الحليب الأخرى.

4- حليب مُعدّ خصيصًا

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يأتي هذا النوع مُعدّ خصيصًا للأطفال المصابين بحالات أو أمراض معيّنة، كما يأتي بتكلفة باهظة، وقد يصعب العثور عليه، ممّا قد يضطركِ إلى طلب نوع خاصّ من الصيدلية أو طبيب طفلكِ.

5- حليب طبيّ

هناك أنواع تخلو من اللاكتوز، أو ذات نسب قليلة، وأخرى خالية من مشتقات الألبان، تناسب الأطفال الذين يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز، أو الاسهال أو التهاب الأمعاء الحادّ وغيره.

وتأتي أنواع أخرى مضادة لارتجاع المريء ولعلاج القيء لدى الأطفال، بالإضافة إلى أنواع خالية من الغلوتين.

أنواعه

1- السّائل: يكون جاهز للاستعمال ولا يتمّ تخزينه لفترة طويلة، كما يكون باهظًا إلى حدّ ما.

2- المجفّف: يأتي على شكل بودرة ويمكن تخزينه لفترة طويلة، كما يكون أرخص.

اختياره حسب عمر طفلكِ

تأتي عبوات حليب الأطفال مزوّدة بأرقام يرمز كلّ منها إلى فئة عمرية محدّدة، هذا ويرمز 0 إلى أنّ الحليب مخصّص للأطفال الذين وُلدوا مبكرًا، أو الذين يعانون من مشكلة صحيّة ووزنهم منخفض.

في حين يشير الرقم 1 إلى أنّ الحليب مخصّص للأطفال من عمر يوم إلى 6 أشهر، كما يشير الرقم 2 إلى الأطفال من عمر 6 إلى 12 شهرًا، بينما يشير الرقم 3 إلى الأطفال الأكبر من عام.