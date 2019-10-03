شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعدى عن هذه الوضعية فى النوم خلال حملك للحفاظ على وزن جنينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللائي ينمن على ظهورهن خلال الثلث الثالث من الحمل قد يكونون أكثر عرضة لإنجاب طفل منخفض الوزن عند الولادة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سأل علماء من جامعة أوكلاند أكثر من 1700 امرأة حامل كانت على الأقل فى الأسبوع الـ 28.

ووجد الباحثون أن متوسط ​​وزن المواليد الجدد الذين تنام أمهاتهم على ظهرهن كان (3.41 كجم)، وهذا أقل بـ (144 جم) بين أولئك الأمهات اللائي ينامن في وضع آخر ، مثل على جانبهم.

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ويرى العلماء أن النوم على الظهر خلال الثلث الثالث من الحمل مرتبط بانخفاض تدفق الدم إلى الرحم ، مما قد يقيد النمو.

وأكد الباحثون أن خطر انخفاض الوزن عند الولادة ضعيف ، حيث يولد طفل واحد من بين كل 200 طفل، لكن النوم على الجانب يقلل من الخطر أكثر.

وأضاف الباحثون أن الاستلقاء على الظهر قرب نهاية الحمل يضغط على الوريد الأجوف ، الوريد الكبير الذي يعيد الدم من الرأس إلى القلب والشريان الأورطي ، الذي ينقل الدم إلى بقية الجسم.