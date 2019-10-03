فنانات عربيات حاربن سرطان الثدي.. حكايات إصرارٍ وتحدٍ! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدُّ شهر تشرين الأول/أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، وتنشط فيه الحملات الوطنية التي تدعو إلى الكشف المبكّر لإنقاذ الحياة، واتّباع أنظمةٍ حياتية صحيةٍ هدفها الوقاية من المرض، أو الكشف المبكر عنه، إذ يعدُّ المرض الأكثر شيوعًا لدى النساء.

وأصيب بهذا المرض العديد من الفنانات، حاربنه وشاركن الجمهور تجاربهن في العلاج، وأظهرن صلابةً لا مثيل لها في تحديه وهزيمته وإليكِ في هذا الفيديو أبرزهن: