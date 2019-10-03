شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائى عالى الألياف يخفض ارتفاع ضغط الدم لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة لمرضى الضغط، حيث أفادت أن اتباع نظام غذائي عالي الألياف يخفض ارتفاع ضغط الدم لمرضى السكر.

ووفقًا للدراسة التى قدمت اليوم في مؤتمر الشرق الأوسط للكلية الأمريكية لأمراض القلب 2019 مع جمعية القلب الإماراتية، يعتبر ارتفاع ضغط الدم والسكري من عوامل الخطر الرئيسية لمرض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

وأكد الباحثون أن النظام الغذائي يلعب أيضا دورا في شدة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وحقق باحثون من مستشفى كير ويل هارت ومستشفى سوبر التخصصي في أمريتسار ، الهند ، في العلاقة بين اتباع نظام غذائي عالي الألياف وتأثيره على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لإرشادات المعهد الوطني للتغذية والمجلس الهندي للبحوث الطبية ، فإن البدل الغذائي الموصى به للألياف الغذائية يبلغ 40 جم / 2000 كيلو سعر حرارى.

Advertisements

تتبعت الدراسة تناول 200 مشارك من الألياف لمدة ستة أشهر وشملت الفحوصات في بداية الدراسة، ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وقام الباحثون بتتبع تناول الألياف للمشاركين بعدة طرق ، بما في ذلك جعل المرضى يرسلون صورًا لوجباتهم على “WhatsApp” الأمر الذي لم يساعد فقط في معرفة كمية الألياف التي يتناولونها ولكن ساعد أيضًا في أحجام الأجزاء التقريبية - والمكالمات الهاتفية ثلاث مرات في الأسبوع.

وقال روهيت كابور ، المدير الطبي لمستشفى كير ويل هارت والسوبر التخصصي والمؤلف الرئيسي للدراسة: " اتباع نظام غذائي غني بالألياف مهم في حالات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل".

وشهد المشاركون في نظام غذائي غني بالألياف تحسنا ملحوظا في العديد من عوامل الخطر القلبية الوعائية ، بما في ذلك انخفاض بنسبة 9% في الكوليسترول في الدم ، و 23% انخفاض في الدهون الثلاثية ، و 15% من ضغط الدم الانقباضي وانخفاض 28% من الجلوكوز في الصيام.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي عالي الألياف يرتبط ارتباطًا عكسياً بعوامل الخطر القلبية الوعائية ويلعب دورًا وقائيًا ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.