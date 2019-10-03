شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للرجال.. لهذا السبب توقف عن شرب الكحول 6 أشهر قبل الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق العلماء في جامعة سنترال ساوث في تشانجشا بالصين، تحذيرات من أن الرجال يجب أن يتركوا الكحول قبل 6 أشهر من التخطيط لإنجاب طفل يحميهم من أمراض القلب الخلقية.

كشفت الدراسة التى نشرها موقع " ديلى ميل" أنها شملت 340.000 ولادة، أن الآباء الذين شربوا الكحول قبل الحمل، يعرضون أطفالهم لخطر كبير بسبب الأمراض القاتلة المحتملة.



شرب الكحول

كما أوضحت الدراسة أن الرجال الذين يستهلكون بانتظام كميات كبيرة من الكحول في الأشهر الـ 3 السابقة لحمل زوجاتهم لديهم خطر أكبر بنسبة 42 % من إصابة طفلهم بعيب، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وبالنسبة للنساء اللائي تناولن الكحول في تلك الفترة الزمنية، زاد الخطر بنسبة 16 %.

الإفراط في شرب الكحول، يعنى شرب ما يقرب من 5 مشروبات أو أكثر في كل جلسة، وهو الأمر الذى يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بالعيوب الخلقية عند الرجال بنسبة 52 % و 16 % للنساء، موضحة أنه يجب على النساء التوقف عن شرب الكحول قبل عام قبل الحمل، وتجنبه تمامًا أثناء الحمل.

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أمراض القلب الخلقية هي أكثر العيوب الخلقية شيوعًا، حيث تصيب حوالي 8 % من جميع الولادات كل عام، هذه الحالات هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال في الأسبوع الأول من حياتهم ويمكن أن تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق.

عند شرب النساء الكحول أثناء الحمل، يمكن أن يسبب اضطراب طيف كحول الجنين (FASD)، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل عقلية وجسدية في الطفل بما في ذلك ضعف النمو والشلل الدماغي وصعوبات التعلم.

ويعاني حوالي 1 من كل 4 أطفال يعانون من مرض FASD من أمراض القلب الخلقية، مما يشير إلى أن الكحول قد يكون متورطًا أيضًا في هذه الاضطرابات.