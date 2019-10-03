شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف العلاقة بين فقدان الأسنان وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عرضت نتائجها مؤخراً في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب في الشرق الأوسط 2019، أن فقدان الأسنان لأسباب غير معروفة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، يعد مرض القلب والأوعية الدموية هو السبب الأول لوفاة الرجال والنساء في الولايات المتحدة، وقد ربطت الدراسات السابقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الفم.

ويعتبر مرض الفم هو مرض التهابي يتسبب في كثير من الأحيان في فقدان الأسنان بسبب انهيار أنسجة اللثة.

والعلاقة السببية بين أمراض الفم وأمراض القلب والأوعية الدموية ليست معروفة جيدًا، لذلك أجرى الباحثون في هذه الدراسة تحليلًا ثانويًا لنظام مراقبة عوامل الخطر لعام 2014 الذي نظر إلى فقدان الأسنان غير الناجم عن الصدمة ، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك الأزمة القلبية والذبحة الصدرية و السكتة الدماغية.

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وشملت الدراسة 316588 مشاركا من الولايات المتحدة والأقاليم التي تتراوح أعمارهم بين 40-79، وبلغت نسبة الأشخاص الذين أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية ويعانون من فقدان الأسنان 28%، مقارنة بنسبة 7% فقط الذين أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية ولكن لم يكن لديهم أسنان مفقودة.

بالإضافة إلى المشاركين ، فإن أولئك الذين أبلغوا عن وجود واحد إلى خمس أسنان مفقودة أو ستة أو أكثر ، ولكن ليس كلها ، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، حتى بعد الأخذ فى الاعتبار لعوامل أخرى مثل مؤشر كتلة الجسم والعمر واستهلاك الكحول ، والتدخين ، ومرض السكري وزيارات طبيب الأسنان.

وقال "حمد محمد قبها" ، بكالوريوس الطب والجراحة، وكبير مؤلفي الدراسة وكبير المتدربين الطبيين والجراحيين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالإمرات: "تدعم نتائجنا وجود علاقة بين صحة الأسنان وصحة القلب والأوعية الدموية، فإذا سقطت أسنان شخص ما ، فقد تكون هناك مخاوف صحية أساسية أخرى، ويجب أن يوصي الأطباء بأن يتلقى الأشخاص في هذه الفئة العمرية رعاية صحية فموية كافية لمنع الأمراض التي تؤدي إلى فقدان الأسنان في المقام الأول وكطريقة أخرى محتملة ل الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. "