شكرا لقرائتكم خبر عن اشرب عصير "ليمونادة".. هيخسسك ويحسن هضمك ويقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الماء بالليمون من أكثر المشروبات التى لها فوائد صحية عديدة، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد ماء الليمون، وفقاً لموقع "Healthy".



عصير-الليمونادة

فوائد ماء الليمونإنقاص الوزن

مادة البوليفينول في الليمون قد تساعد في تقليل الشهية، وقد يساعد في منع زيادة الوزن، عندما تشرب كوبًا من ماء الليمون، خاصة قبل تناول الوجبة، فإن ذلك يساعد على ملء معدتك، مما يجعلك تشعر بالشبع وبالتالى تقل كمية الطعام التى تتناولها.

الوقاية من الأمراض

فيتامين C، الموجود في الليمون، يقوى جهاز المناعة، كما أن البيئة الحمضية في المعدة تعمل كحاجز، وتمنع مسببات الأمراض.

تحسين الهضم

من فوائد ماء الليمون هو أن الحمضيات تساعد على هضم الطعام، تساعد الحمضيات الموجودة في الليمون الحمض في المعدة في تحطيم الطعام.

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غنى بفيتامين C

تعد ثمار الحمضيات مصدرًا كبيرًا لفيتامين سى، ووفقًا لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة، فإن ربع كوب من عصير الليمون ينتج 23.6 ملج من فيتامين C، فيتامين سي من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة المسببة للسرطان والأمراض.

ترطيب الجسم

إضافة الليمون إلى الماء يمكن أن تجعله أكثر جاذبية للبعض، ومساعدتهم على شرب المزيد من الماء، وهو ما يساعد على ترطيب الجسم.