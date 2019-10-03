شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف علامات الإصابة بورم البرولاكتين عند السيدات أو الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الورم البرولاكتين هو حالة يقوم بها ورم غير سرطانى فى الغدة النخامية بإنتاج الكثير من هرمون البرولاكتين مما يسبب انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية الاستروجين عند النساء والتستوستيرون عند الرجال، ويسبب ذلك مشاكل صحية عديدة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك أعراض مختلفة للاصابة بورم البرولاكتين ومنها:

أعراض ورم البرولاكتين عند النساء:

1:عدم انتظام الدورة الشهرية أوانعدام وجودها وهو ما يسمى بـ "انقطاع الطمث"

2:وجود إفرازات لبنية من الثدى.

3: الشعور بألم شديد أثناء الجماع ويكون ذلك نتيجة جفاف المهبل.

4:ظهور حب الشباب وزيادة نمو الشعر فى الجسم والوجه.

أعراض ورم البرولاكتين عند الرجال:

1:ضعف الانتصاب.

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2:قلة نمو الشعر في الجسم والوجه.

3:وبعض الحالات تتعرض لتضخم الثدى.

أعراض مشتركة عند النساء والرجال:

1: انخفاض كثافة العظام

2: انخفاض إفراز الهرمونات الأخرى من قبل الغدة النخامية (قصور الغدة النخامية) نتيجة لضغط الورم.

3: فقدان الرغبة في النشاط الجنسي.

4: الصداع الشديد.

5:اضطرابات فى الرؤية.

ويصف الطبيب العلاج للمناسب حسب الحالة سواء بالأدوية أو التدخل الجراحى.