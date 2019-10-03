شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” تحذر من منظم ضربات القلب ومضخات الأنسولين التى تعمل بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم من أن الأجهزة الطبية التي يمكنها الاتصال بالإنترنت قد تكون معرضة لخطر الهاكر "القرصنة".

ويتعلق هذا التحذير بالعديد من أنظمة التشغيل التي يمكن أن تؤثر على الأجهزة الطبية المتصلة بشبكة ، مثل Wi-Fi والإنترنت العام أو المنزلي، وأجهزة الهواتف ومعدات الاتصالات الأخرى ، حسبما ذكرت الهيئة الأمريكية.

ومن الممكن أن يستغل الهاكر هذه الثغرات الأمنية ويتحكم في جهاز طبي أو يغير وظيفته أو يتسبب في رفض الخدمة أو يتسبب في تسرب المعلومات.

Advertisements

ويمكن أيضًا تقديم عيوب منطقية قد تؤدي إلى عدم عمل الجهاز بشكل صحيح أو التوقف على الإطلاق، ومع ذلك ، حتى الآن ، لم تتلق إدارة الأغذية والأدوية FDA أي تقرير عن اختراق جهاز.

وقالت الدكتورة "سوزان شوارتز"، ماجستير في إدارة الأعمال ، ونائب مدير مكتب الإستراتيجية بالـ FDA: "في حين أننا لسنا على دراية بالمرضى الذين قد يتعرضون للأذى بسبب ضعف الأمن، فإنه إذا تركت هذه الثغرة دون معالجة يمكن أن تمثل خطر كبير".

وقالت شراكات الابتكار التكنولوجي في مركز FDA للأجهزة والصحة الإشعاعية، في بيان: "تحتوي رسالة السلامة الصادرة اليوم على توصيات بشأن الإجراءات التي يجب على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والمصنعين اتخاذها لتقليل المخاطر التي قد تشكلها هذه الثغرة الأمنية، ومن المهم أن يدرك المصنعون أن طبيعة هذه الثغرات الأمنية تسمح للهجوم بحدوثه دون أن يتم اكتشافه و دون تدخل المستخدم".