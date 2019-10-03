أسرع الطرق المنزلية لعلاج الدوالي

الدوالي من أكثر المشكلات الشائعة بين السيدات، وهي عبارة عن تضخم في الأوعية الدموية وتظهر على هيئة خطوط متشعبة في الساقين، وهناك العديد من الأسباب التي تودي إلى ظهور الدوالي في الجسم، وإذا كنت تبحثين عن علاج فعال للحد من ظهور الدوالي، إليك التفاصيل من حيث أسباب الظهور وطرق العلاج.



أسباب ظهور الدوالي



العامل الوراثي



ظهور الدوالي يتأثر بالعامل الوراثي



الحمل



العديد من السيدات أثناء حملهن تظهر لهم الدوالي نتيجة حدوث تغيرات هرمونية على الجسم.



الوزن الزائد



زيادة وزن الجسم يسبب الضغط على أوردة القدمين فيتسبب في ظهور الداولي.



الممارسات الخاطئة



ممارسة بعض الأشياء المضرة للساقين كالوقوف طويلاً فيزيد الضغط على أوردة الساقين.

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سن اليأس



بعد انقطاع الحيض يحدث ارتخاء في جدران الأوردة، فتظهر الدوالي.

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تقدم العمر



التقدم في العمل يعمل علو ضعف الأوردية الدموية وضعف ليونتها، وبالتالي تتمدد هذه الأوردة وتظهر على هيئة دوالي.



ضعف صمامات الأوردة



ضعف الصمامات في الأوردة الدموية يتيح للدم الذي ينبغي أن يتدفق إلى القلب، أن يرجع إلى الوراء فيتجمع الدم في الأوردة وتظهر الدوالي.



حبوب منع الحمل



قد تسبب حبوب منع الحمل في بعض الأحيان في ظهور الدوالي في الساقين.



طرق طبيعية للحد من ظهور الدوالي

خلطة الشوفان والزنجبيل.



المكونات:

ربع كوب من الشوفان

ربع كوب من مسحوق الزنجبيل

وربع كوب من خل التفاح

٣ ملاعق كبيرة من زيت الزنجبيل

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي الشوفان مع مسحوق الزنجبيل جيداً، أضيفي خل التفاح وزيت الزنجبيل تدريجياً، حتى تختلط المكونات ويتكون لديك خليط متماسك.

طبقي الخليط على المنطقة المصابة بالدوالي واتركيها حتى تجف، ثم اغسلي قدميك بالماء الفاتر.

احرصي سيدتي على الاستمرار في تطبيق الخلطة، حتى تحصلي على نتائج مرضية.

خل التفاح

طريقة التحضير والتطبيق:

أحضري القليل من خل التفاح وقطعه من القطن، ثم اغمسي القطن في خل التفاح وطبقيها على المنطقة المصابة بالدوالي، ومن ثم دلكيها برفق واتركيه حتى يجف، ويراعى تكرار هذه الطريقة مرتين يومياً صباحاً ومساءً.

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