شكرا لقرائتكم خبر عن «أحلام باتت حقيقة».. قصة 3 رواد عرب وصلوا إلى الفضاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المستحيل ليس في قاموسنا، وليس جزءًا من تفكيرنا، ولن يكون جزءًا من مستقبلنا»، رسالةٌ أرسلها أحد مُتابعي رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري.

يستعد «المنصوري» حاليًا للعودة إلى الأرض، بعد 8 أيام قضاها بمحطة الفضاء الدولية، رفقة رائدي الفضاء الأمريكي نيك هيج، والروسي أليكسي أوفشينين.

رغم كونهِ أول رائد فضاء إماراتي، «هزاع» ليس الأول في تاريخ روّاد الفضاء العرب.

«المصري اليوم» ترصد تاريخ روّاد الفضاء العرب، بدءًا من الأمير سلطان بن سلمان وحتى هزّاع المنصوري.

سلطان بن سلمان

بتاريخ 17 يونيو 1985، انطلق المكوك «ديسكفري» إلى الفضاء، حاملاً معهُ الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كأول رائد فضاء عربي، يصل سطح القمر، إذ انطلق في مهمة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

على سطح القمر، ظلّ الأمير «سلطان» في الفضاء، لمدة 7 أيام وساعة واحدة و38 دقيقة، عاد بعدها بتجربة ثريّة، ظلّ يرويها لسنوات لأجيال قادمة، إذ قال إنه خلال رحلته، حرص على أمرين: «الاستماع إلى تسجيلات القرآن الكريم يوميًا، والثاني تصوير المملكة العربية السعودية من الفضاء».

سلطان بن سلمان

وعندما عاد إلى سطح الأرض، عمل «سلطان» لمدة تجاوزت 10 سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية، تحديدًا في كلية الملك فيصل الجوية في الرياض، وقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران.

كما أسس في 2001، نادي الطيران السعودي، وتولى العديد من المناصب مثل، رئيس اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الخمسية للتنمية السياحية، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ومؤخرًا، قال «سلطان» عن رحلة أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري: «نصيحتي لهزاع كمواطن عربي إماراتي أن يمثلنا جميعًا وهذه رحلة جديدة ومرحلة وتحديات جديدة، وأن يتمتع في كل مراحل الرحلة وذلك في فترة التدريب والانتظار ولحظات الوصول لأنه سوف ينقلها لنا جميعاً، ويتأمل في مشاهدة الكرة الأرضية وآمل أن تتاح مثل هذه الفرصة في المستقبل لمزيد من الشباب العربي، وأن يكون في عملنا هذا خير للإسلام والمسلمين والأمة العربية جمعاء».

وأضاف، وفقًا لصحيفة «الاتحاد»: «أدعو الله تعالى أن يجعل رحلة أخي وزميلي هزاع المنصوري رحلة موفقة، وآمنة، وأن يكون فيها قادراً على حمل هذه المهمة».

سلطان بن سلمان

وتابع: «لا ننسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله مؤسس الإمارات على أسس متينة ورؤية استشرافية وضع قواعدها وبالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة ستبقى امتداداً للنهج الذي أرساه القائد الوالد واستمراراً لفكره في صناعة الغد في تحقيق تطلعاته ورؤيته»، مضيفاً: «أدعو زميلي هزاع المنصوري إلى حضور حفل المؤسسة العالمية لرواد للفضاء والتي تم تأسيسها في عام 1985 بمناسبة 50 عاماً في الفضاء وأن يكون ضيفاً شخصياً لي وضيف شرف للحفل وذلك في الولايات المتحدة الأميركية في هيوستن.

يشغل «سلطان» الآن منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بمرتبة وزير، منذ ديسمبر 2018. وهو ممثل المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) لدى ناسا.

محمد فارس

داخل مكتب متواضع، على بُعد أميال من مسقط رأسه، مدينة «حلب» السوريّة، يجلس محمد فارس ضمن قائمة اللاجئين السوريين، رغم أنه أول سوري ومن أوائل العرب الذين وصلوا إلى الفضاء، لدرجة أنه لُقّب بـ«نيل آرمسترونغ العرب»، وسُمي مطار وشوارع باسمه في بلده.

ولد الصبي، محمد أحمد فارس، في مدينة «حلب» عام 1951، وتلقى تعليمه هُناك، حتى جاء عام 1985، اختير فارس ضمن 3 علماء شباب سوريين آخرين للمشاركة في برنامج التعاون في مجال الفضاء مع الاتحاد السوفييتي، وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، نجح فارس في أنّ يكون أول رائد فضاء سوري، وثاني رائد فضاء عربي بعد الأمير سلطان بن سلمان آل سعود.

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محمد فارس

وتمكن فارس من اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة للمشاركة في برنامج «يوري غاغارين» للتعاون في مجال الفضاء، وكان الوحيد ضمن الفريق السوري القادر على الصعود إلى الفضاء، وهو ما تحقق في سنة 1987 ضمن البرنامج السوفييتي، على متن مركبة الفضاء «سويوز إم 3» وصولًا إلى المحطة الفضائية «مير».

وعن ذكريات الرحلة، قال فارس لصحيفة «الجارديان»: «استمرت الرحلة سبعة أيام و23 ساعة وغيّرت حياتي، عندما تشاهد كل العالم من خلال نافذتك تغيب السياسة ويتضح لك أنه لا يوجد هم ونحن».

وبعد نجاحه في الصعود إلى الفضاء وإنجازه خلال رحلته الفضائية الكثير من التجارب العلمية، أصبح فارس نجمًا لامعًا في سوريا وسُميت باسمه الكثير من الشوارع وأحد المطارات في سوريا، وأراد فارس أن يُنشئ مركزًا وطنيًّا لأبحاث الفضاء لمساعدة السوريين على السير على خطاه، إلا أن الرئيس السوري آنذاك، حافظ الأسد، رفض طلبه.

وأضاف في حديثه إلى الصحيفة البريطانية أن «حافظ الأسد أراد أن يُبقي شعبه غير متعلم ومقسم، وضعيف المعارف»، وتابع: «هذه هي الطريقة التي تُبقي الحكام المستبدّين في السلطة، وكان (الأسد الأب) يعتقد أن إعطاء الناس القدرة على تعلم علوم الفضاء، أمر خطير».

وبعد موت رئيس سوريا، تسلّم بشار ابنُه الحكم في عام 2000، وأصبح فارس مستشارًا عسكريًّا بعد أن كان يشغل منصب رئيس «أكاديمية سلاح الجو»، وفي العام 2011، تحديدًا مع اندلاع الثورة السورية، شارك فارس وزوجته في المسيرات السلمية خلال الأشهر الأولى للثورة، كما ذكر: «عندما بدأت الاحتجاجات، كانت سلمية لشهور متتالية، وانضممت أنا وزوجتي إلى الذين ساروا في دمشق ودعوا إلى الإصلاح السلمي».

رائد الفضاء محمد فارس

مع الوقت، قرر فارس الهروب مع عائلته عبر الطريق البري إلى تركيا في نهاية عام 2012.

يقيم فارس حاليًا في إسطنبول، ويعمل في مكتب متواضع في منطقة الفاتح بالمدينة، التي يتجمع فيها عدد كبير من السوريين، ومازال فارس يحتفظ بوسام «لينين، بطل الاتحاد السوفييتي»، الذي مُنح له بعد الصعود إلى الفضاء، لكنه رفض التعاون مع روسيا ورفض الدعوات من روسيا بسبب موقفها الداعم لنظام الأسد، قائلًا: «الروس على أيديهم دماء أكثر من 2000 مدني».

هزّاع المنصوري

يستعد هزّاع المنصوري للعودة حاليًا إلى الأرض، بعد 8 أيام قضاها بمحطة الفضاء الدولية، برفقة رائدي الفضاء الأمريكي نيك هيج، والروسي أليكسي أوفشينين.

«حلمي بالوصول إلى الفضاء بدأ في الصف الرابع الابتدائي، عندما رأيت صورة أول رائد فضاء عربي في كتاب اللغة العربية للصف الرابع، وهو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز»، هكذا حكى «هزاع»، 35 عامًا، عن بدايات الحلم.

هزاع المنصوري - صورة أرشيفية

اعتُبر «هزاع» العربي الثالث الذي يذهب للفضاء، إذ سبقه الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والسوري محمد فارس وكانت رحلتاهما في ثمانينيات القرن العشرين.

كان يحلم «هزاع» ببرنامج فضاء منذ الصغر، لذا اتجّه هزاع إلى الطيران، وبعد تخرجه في الجامعة، التحق بالقوات المسلحة كطيار مقاتل، حيث قاد طائرات من طراز إف 16.. قبل عامين وبالتحديد في ديسمبر 2017، أطلق حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعوة عامة عبر حسابه على تويتر للالتحاق ببرنامج رواد الفضاء الإماراتي.

وتقدم أكثر من أربعة آلاف شخص للبرنامج ووقع الاختيار على هزاع ومتقدم آخر يدعى سلطان النيادي، في التصفيات النهائية، بعد مجموعة من المقابلات الشخصية والفحوص الطبية والنفسية، ووصف حاكم دبي هزاع وسلطان بأنهما يمثلان «أوج الطموح الإماراتي».

إبريل الماضي، تم الكشف عن اختيار هزاع ليصبح رائد الفضاء الرئيسي في الرحلة الافتتاحية، وأن سلطان سيكون ظهيرا له، وسيجري هزاع في هذه المهمة تجارب علمية، كذلك من المقرر أن يأخذ الجمهور العربي في جولة داخل المحطة باللغة العربية.

هزاع المنصوري - صورة أرشيفية

وقال: «أتطلع للعودة بالمزيد من المعرفة والتجارب التي يمكنني أن أنقلها للجميع، الحياة في المحطة الفضائية الدولية ستمدني بالمزيد من المعرفة والفهم لما يجري خارج الأرض وربما تكون مرحلة نحو الصعود للقمر أو المريخ».

وعن زاده في الرحلة، أخذ «هزاع» معهُ صورة لعائلته، وعلم الإمارات، كما سيأخذ صورة للقاء الشيخ زايد برواد الفضاء من رحلة أبوللو، قائلاً عنها: «هذه هي الصورة التي ألهمتني، حتى أصبحت أعيش الحلم الآن»، كما سيأخذ بذور ونسخة من كتاب «قصتي» للشيخ محمد بن راشد، بجانب وجبة إماراتية للرحلة، وهي بلاليط وهي نوع من الشعيرية المحلاة التي تؤكل مع البيض المقلي، كما سيأخذ نسخة من القرآن الكريم وكتاب السباق نحو الفضاء.

قال هزاع إن المهمة مسؤولية ضخمة، لكنه يأمل أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من المستكشفين، كونه أول رائد فضاء إماراتي.

هزاع المنصوري

ونشرت صحيفة «البيان» الإماراتية، رسالة العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، لهزاع، قال فيها: «ربما أكون أسعد الناس برحلتك لانني شخصياً أعلم علم اليقين أن رحلتك تمثل أملاً لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد طيب الله ثراه»، وأضاف: «ولقد سبق لي أن حظيت بلقاء الشيخ زايد، في المرة الأولى من أجل تلخيص النتائج العملية لرحلات أبوللو إلى الفضاء، وفي المرة الثانية كان لقائي معه برفقة الرائد جيمس أروبن الذي استكشف سطح القمر في رحلة أبوللو، وفي الثالثة مع رواد رحلة أبوللو».