شكرا لقرائتكم خبر عن الأسنان تشيب أيضا.. لماذا تتحول أسنانك للون الرمادى أحيانًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللون الأبيض هو أكثر مميزات الأسنان عند غالبية الأشخاص، ولكن هناك بعض الناس لديهم أسنان رمادية بشكل طبيعي.

و قد يلاحظ آخرون أن أسنانهم تتحول إلى اللون الرمادي يمكن أن يحدث هذا في أي عمر، لأسباب متنوعة.

وقد تبدو جميع أسنانك رمادية تدريجيا مع مرور الوقت ومع ذلك في بعض الحالات ستتحول سن واحد فقط إلى اللون الرمادي، ووفقا لموقع" healthline" هناك عدة أسباب وراء حالة شيب الأسنان وكذلك الحلول المحتملة.

الأسباب المحتملة لشيب الأسنان:



الأسنان الرمادية

مادة التتراسيكلين

يمكن أن يسبب المادة الفعاله التتراسيكلين الموجوده فى بعض المضادات الحيوية أن تتحول الأسنان إلى اللون الرمادي عند الأطفال الذين لم تتطور أسنانهم بشكل كامل، من المحتمل أن يحدث هذا عند الأطفال دون سن الثامنة، وقد يحدث ذلك عند الأطفال أيضا إذا كانت الأم تناولتها أثناء الحمل.

ترميم الأسنان

المواد المستخدمة لملء التجاويف أو استعادة الأسنان يمكن أن تتسبب في حدوث تلون الأسنان في بعض الأحيان وتشمل هذه الحشوات التيجان المعدنية والحشوات الفضية.

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صدمة الأسنان



الاسنان الرمادية عند الاطفال

أي شيء يقطع تدفق الدم إلى السن يمكن أن يؤدي إلى وفاة الأسنان وتحولها إلى اللون الرمادي وذلك بعد التعرض لأى صدمة.

تسوس الأسنان

يمكن للتسوس أيضًا إيقاف تدفق دم الأسنان مما يجعلها تموت وتتحول إلى اللون الرمادي.

خلل التنسج الناقص

هذا الاضطراب الوراثي النادر لنمو الأسنان قد يجعل الطفل والأسنان الدائمة تظهر بلون أزرق رمادي، كما أنه يضعف الأسنان مما يجعلها عرضة للكسر.

الشيخوخة

قد يتغير لون الأسنان وتبدو زرقاء رمادية وذلك ببساطة نتيجة للشيخوخة.

قد تحتوي سن الموت هذه على بكتيريا يمكن أن تنتشر مما يعرض باقى الأسنان الأخرى للخطر، فالأسنان التي تتحول إلى اللون الرمادي يجب فحصها من قبل طبيب الأسنان لتحديد ما إذا كانت إحدى الأسنان قد ماتت أو يمكن علاجها من عدمه.