شكرا لقرائتكم خبر عن عدم ثبات "المرتب" يؤثر على المخ ويعرضك لمشاكل فى التفكير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب أن الشباب الذين يعانون من عدم ثبات أو تغير الدخل السنوي بنسبة 25٪ أو أكثر قد يكونون أكثر عرضة لخطر وجود مشاكل في التفكير وتقليل صحة الدماغ في منتصف العمر.

ووفقاً للدراسة التى نشرت اليوم بمجلة Neurology الطبية ونقلها موقع "ساينس" فقد ذكرت المؤلفة ليزلى جراسيت، أن تغير مستوى الدخل منذ حقبة الثمانينات من القرن الماضى حتى الآن له آثار سيئة على الصحة.

وأوضحت أن الدراسة الاستكشافية تابعت المشاركين في الولايات المتحدة الأمريكية فى فترة الركود أواخر عام 2000 عندما تعرض الكثير من الناس لعدم الاستقرار الاقتصادي، مضيفة أن نتائج الدراسة وجدت أن التقلبات في الدخل ما بين الارتفاع والانخفاض زاد من خطر شيخوخة الدماغ وسوء صحة الدماغ فى منتصف العمر.



مستوى الدخل

وشملت الدراسة 3 آلاف و 287 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 23 و 35 عامًا في بداية الدراسة، وأبلغ المشاركون عن دخل الأسرة السنوي كل ثلاث إلى خمس سنوات على مدار 20 عامًا ، من 1990 إلى 2010.

ودرس الباحثون عدد المرات التي انخفض فيها الدخل وكذلك نسبة التغير في الدخل بين عامي 1990 و 2010 لكل مشارك، بناءً على عدد حالات انخفاض الدخل، سقط المشاركون في ثلاث مجموعات: 1،780 شخصًا لم يكن لديهم انخفاض في الدخل؛ 1،108 الذين لديهم انخفاض واحد بنسبة 25% أو أكثر من الدخل المبلغ عنه السابق؛ و 399 شخصًا لديهم انخفاض فى الدخل مرتين أو أكثر.

وتم إعطاء المشاركين اختبارات التفكير والذاكرة التي تقيس مدى نجاحهم في إنجاز المهام والوقت المستغرق لإكمالها.

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وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم انخفاضان في الدخل كان أداؤهما أسوأ في إنجاز المهام مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم انخفاض في الدخل، في المتوسط ​​، سجلوا أسوأ بنسبة 3.74 نقطة أو 2.8 %.

كانت النتائج هي نفسها بعد مراعاة الباحثين للعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مهارات التفكير، مثل ارتفاع ضغط الدم ، ومستوى التعليم ، والنشاط البدني والتدخين.

ولم يكن هناك فرق بين المجموعتين في الاختبارات التي تقيس الذاكرة اللفظية.



صحة المخ

من بين مجموعة الدراسة ، قام 707 مشاركًا أيضًا بإجراء فحوصات الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في بداية الدراسة وبعد 20 عامًا لقياس إجمالي حجم المخ بالإضافة إلى أحجام مناطق مختلفة من الدماغ.

وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين ليس لديهم تغيرات فى الدخل ، فإن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في الدخل أو أكثر يقل لديهم حجم الدماغ الكلي مع وجود عدد أقل من الروابط بين مناطق مختلفة من الدماغ.

وذكرت مؤلفة الدراسة"قد يكون هناك العديد من التفسيرات حول سبب تأثير الدخل غير المستقر على صحة الدماغ ، بما في ذلك أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو غير المستقر قد يقللون من فرص الحصول على رعاية صحية عالية الجودة والتي قد تؤدي إلى تدبير أسوأ للأمراض مثل السكري".

وأضافت أن هناك حاجة إلى إجراء دراسات إضافية تبحث في الدور الذي تلعبه العوامل الاجتماعية والمالية في شيخوخة الدماغ.