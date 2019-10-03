شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة هبوط عالم الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري على الأرض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هبطت مركبة الفضاء «سويوز إم إس 12»، التي تقل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في قاعدة في كازاخستان، الخميس، بعد رحلة تاريخية كأول رائد فضاء عربي يصل محطة الفضاء الدولية.

ونقلت وكالة الفضاء ناسا، عبر تويتر لحظة عودى المنصوري إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين.