تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الأرز الأصفر بالدجاج

الأرز الأصفر بالدجاج وصفة مميزة من المطبخ الخليجي الذي يتميز بالبهارت الشهية ذات الرائحة النفاذة، ويطهى الأرز البسمتي بعدة طرق للوصول للطعم المطلوب وكذلك اللون

المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

خليط الأرز:

3 كوب أرز بسمتي

4 كوب ونصف من ماء سلق الدجاج

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" قرفة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بابريكا

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بهارات

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" شطة "اختياري"

نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود مطحون

خليط الدجاج:

1 دجاجة كيلو

ربع كوب ماء ورد

1 حبة كبيرة بصل أرباع

2 فصوص ثوم مهروس

3 فصوص حبهان "هيل"

3 ورق غار

2 عيدان قرفة

2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زعفران

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زنجبيل مفروم

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كركم

طريقة عمل أرز بسمتي بالبهارات

خطوات التحضير

نغسل الدجاج بماء وفير، ونتركها في مصفاه جانباً.

في كوب صغير، نخلط الزعفران وماء الورد، ونتكرهم لمدة 5 دقائق.

نصب خليط الزعفران فوق الدجاجة، وندعكها به من الداخل والخارج جيداً.

في وعاء كبير وعلى نار مرتفعة، نضع كمية كبيرة من الماء والدجاج، ونضيف إليهم البصل والثوم وورق الغار والقرفة والحبهان والزنجبيل والكركم، ونتركها على النار لمدة ساعة حتى تنضج الدجاجة.

نرفع الدجاجة من الشوربة، ونضعها في صينية جانباً، ثم نصفي الشوربة.

نبدأ بتحضير الأرز .. نغسل الأرز جيداً، وننقعه لمدة نصف ساعة، ثم نصفيه من الماء.

في وعاء كبير وعلى نار مرتفعة، نضع الشوربة حتى تغلي.

نضع الأرز في الوعاء، ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود والقرفة والبهارات والبابريكا والزعفران، ونقلبه جيداً حتى يبدأ في الغليان.

نغطي وعاء الأرز، ثم نخفف النار، ونتركه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج.

في ذلك الوقت .. نضع الدجاج في صينية، وندخله فرن مُسخن مسبقاً حتى يحمر.

في طبق واسع ومسطح، نضع الأرز ونوزع فوقه الدجاج.

نقدم الأرز الأصفر بالدجاج ساخن مع صلصة الدقوس الحارة.

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سر نجاح الأرز الأصفر بالدجاج:

يمكن إضافة ملعقة صغيرة "ملقعة شاي" من الكاري لخليط الأرز.

فوائد الأرز بالدجاج:

تعتبر هذه الوصفة متكاملة العناصر الغذائية لما فيها من بروتين من الدجاج، ونشويات من الارز.

يحتوي كل كوب متوسط "100 جرام" من الأرز البسمتي على 120 سعر حراري.

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