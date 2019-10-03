تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل فتة الدجاج السوري

فتة الدجاج من الأطباق السورية الشهيرة التي تتكون من الأرز مع الدجاج والخبز المحمص وصوص الزبادي، ويمكن تزيينها بالمكسرات المقلية أو البقدونس المفروم، وتقدم ساخنة مع سلطة الثومية

المقادير

"تكفي 6 أشخاص"

نصف كيلو شاورما الدجاج

2 كوب أرز بسمتي مطهو

خبز شامي مقطع ومحمص

بقدونس مفروم للتزيين

صوص الزبادي:

2 علبة زبادي

4 فصوص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملح

جربي الفتة المصرية بالصلصة والثوم

خطوات التحضير

نحضر صوص الزبادي .. في بولة متوسطة، نضع الزبادي والثوم وعصير الليمون والملح، ونقلبهم جيداً.

في طبق واسع، نضع الخبز الشامي المحمص، ونوزع فوقه الأرز البسمتي.

نضع قطع شاورما الدجاج فوق الأرز، ثم نوزع فوقها صوص الزبادي.

نزين فتة الدجاج بالبقدونس المفروم، ونقدمها ساخنة مع الثومية.

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سر نجاح فتة الدجاج:

يمكن قلي الخبز الشامي في الزيت بدلاً من تحميصه.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" من الكركم للأرز البسمتي أثناء طهيه ليكتسب اللون الأصفر.

فوائد فتة الدجاج:

تعتبر فتة الدجاج وجبة مغذية متكاملة العناصر الغذائية، حيث تحتوي على البروتين الموجود في الدجاج، والنشويات في الأرز والخبز.

يحتوي الطبق المتوسط من فتة الدجاج ربع كيلو "250 جرام" على 300 سعر حراري.

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