تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شرائح الستيك المشوية على طريقة منال العالم

خطوة بخطوة تعرف على طريقة تحضير شرائح ستيك اللحم المشوية بطريقة وتتبيلة مميزة ، وتعرف على سر خروجها طرية وليست جافة وصلبة

المقادير

*تكفي 6 أشخاص *

6 قطع سيتك من اللحم البقري

ربع كوب كبير خل (60 مل)

ربع كوب كبير زيت زيتون (55 مل)

4 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" شطة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" أوريجانو

ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير

طريقة عمل ستيك بالمشروم و صوص الصويا



خطوات التحضير



إذا لم يكن اللحم جاهز ومقطع على هيئة شرائح ، نقوم بتجهيزه أولًا ، فنحضر اللحم ونقطعه 6 قطع ، ثم نضع قطع اللحم على ورق زبد ، ونبدأ بالطرق عليها بإستخدام مطرقة لحم حتى تصبح رقيقة

نحضر وعاء لتحضير التتبيلة ، فنضع فيه الملح ، والفلفل ، والخل ، والثوم المهروس ، والأوريجانو ، وزيت الزيتون ، والشطة ، ونبدأ بالتقليب بإستخدام شوكة حتى تختلط كل المكونات ويصبح لدينا خليط له قوام الصوص

نوزع التتبيلة على شرائح ستيك اللحم ، ثم نغطيها بأكياس النايلون ، وندخلها الثلاجة لعدة ساعات حتى تتشرب شرائح اللحم التتبيلة

نحضر صينية ، ونضع عليها شبكة ،ثم نضع عليها شرائح ستيك اللحم المتبل

ندخل الصينية الفرن مع اشعال شواية الفرن ، ونتركها ربع ساعة حتى ينضج ستيك اللحم

بعد خروج ستيك اللحم من الفرن ، نستطيع تقديمه مباشرة ، أو الإحتفاظ به داخل ورق ألومونيوم حتى وقت التقديم

نستطيع تقديم شرائح الستيك المشوية بجانب الخبز و بطاطس بوريه أو الخضار السوتيه ولا ننسى تحضير الصوص البني فهو يعطي طعم خاص لشرائح الستيك



سر نجاح شرائح الستيك المشوية :

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نترك شرائح اللحم مع التتبيلة لعدة ساعات في الثلاجة حتى تتشرب شرائح اللحم التتبيلة

لا نترك شرائح اللحم لمدة طويلة أثناء فترة الشواء حتى لا تخرج صلبة وجافة



فوائد شرائح الستيك المشوية :

تساعد شرائح الستيك المشوية على بناء عضلات الجسم لأنها تحتوي نسبة عالية من البروتين

شرائح الستيك المشوية مفيدة لمرضى فقر الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد

شريحة الستيك اللحم المشوية (85 جرام ) تحتوي على 174 سعر حراري

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