تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير محشي الكوسا بالبرغل

القاهرة - لايف ستايل المقادير نصف كيلو كوسا

4 ثوم

1 بصل

بابريكا

صلصة طماطم

كوب برغل منقوع

كزبرة خضراء

زيت زيتون

فلفل اسود

اعشاب

مرقة

ماء

زعتر

هريسة

ملح خطوات التحضير جربي محشي الكوسة بطريقة جديدة ومختلفة وهي كوسة بالبرغل Advertisements طريقة تحضير محشي الكوسا بالبرغل يفرم بصل وثوم ثم ضيفيهم مع زيت ساخن في طاسة على النار .

ثم يفرم قلب الكوسا و كزبرة خضراء و زعتر و ضيفيهم الى الطاسة .

يضاف البرغل و مرقة و هريسة و بابريكا و فلفل اسود و كزبرة خضراء .

تقسم الكوسا بالطول ثم افتحيها مثل القارب واسلقيها في ماء وملح ومرقة .

ترص الكوسا في صينية فرن مع رشة ملح وفلفل ثم احشيها بالحشوة .

تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أفخاذ دجاج بالخضار

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