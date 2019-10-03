تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك بلطي مشوي

السمك من الأكلات المغذية والخفيفة، وهو غني بالكالسيوم والفسفور وأوميجا 3 الضرورية للجسم، ويمكن تقديمه مشوي أو مقلي مع الارز الأحمر أو البني

المقادير

"تكفي شخصين"

2 سمكة متوسطة بلطي

1 حبة متوسطة طماطم مكعبات

1 حبة متوسطة فلفل رومي مقطع

1 حبة فلفل حار مقطع "اختياري"

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ثوم مفروم

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

ملح

كمون

بهارات سمك

ردة للشوي

خليط بعد الشوي:

2 كوب ماء

ربع كوب خل

ملح

كمون

شطة

طريقة عمل سمك فيليه في الفرن



خطوات التحضير

نغسل السمك جيداً، وننظفه من الداخل ولكن دون إزالة قشر السمكة "الحراشف".

في بولة كبيرة، نخلط الطماطم والفلفل الرومي والفلفل الحار والكزبرة الخضراء والثوم وعصير الليمون، ونقلبهم جيداً.

نتبل خليط الطماطم بالملح والكمون و بهارات السمك، ونخلطهم مرة أخرى.

نحشي السمك من عند البطن بالخليط، وندعكه من الخارج.

نترك السمك في التتبيلة لمدة نصف ساعة، ونضعه في الثلاجة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 140 مئوية.

نخرج السمك من الثلاجة،ونتركه ليأخذ درجة حرارة الغرفة.

في طبق واسع ومُسطح نضع الردة، ونغمس فيها السمك من الجانبين لتغطيه بالكامل.

نرص السمك على صاجة الفرن وهي ساخنة، ونتركها لمدة 5 - 7 دقائق، ثم نقلبها على الجانب الآخر.

في الوقت ذاته .. في صينية كبيرة نضع الماء والخل والملح والكمون والشطة، ونخلطهم جيداً.

نرفع السمك من على الصاجة، ونضعه في صينية الماء لمدة 3 - 5 دقائق، ثم نرفعه.

نضع السمك المشوي في الطبق، ونقدمه ساخن مع أرز السمك وشرائح الليمون.

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سر نجاح السمك المشوي:

يمكن عمل شقوق بطرف السكين في السمك في حال كان حجمه كبير لضمان نضجه بشكل جيد.

يمكن استبدال الخل بعصير الليمون في خليط ما بعد الشوي.

فوائد السمك المشوي:

يساعد السمك المشوي على تخفيف الشعور بالإكتئاب؛ لأنه يحتوي على "أوميجا 3".

أكدت الدراسات أن تناول السمك خلال فترة الحمل يقي من خطر الولادة المبكرة وما تتبعها من مشاكل صحية.

السعرات الحرارية في السمك البلطي المشوي:

يحتوي كل 100 جرام من السمك المشوي على 170 سعر حراري.

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