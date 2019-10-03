شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فطر قاتل يحوى 8 مركبات سامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتُشف فطر «بويزون فاير كورال»، وهو الفطر القاتل الوحيد المعروف الذي تُمتص سمومه عبر الجلد، في غابة مطيرة أقصى شمال أستراليا بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم.

يُشار إلى أن الفطر ذي اللون الأحمر البرتقالي الزاهي، يعود موطنه إلى جبال اليابان وكوريا، ولكن المصور الأسترالي راي بالمر اكتشف للمرة الأولى وجوده في ريدلينش، وهي ضاحية في غرب مدينة كيرنز بولاية كوينزلاند.

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وقال بالمر لصحيفة جارديان أستراليا اليوم، إنه عثر على الفطريات «في منطقة خفية صغيرة ولكن قريبة من الضواحي».

وأكد مات باريت، خبير في علم الفطريات الذي يعد أحد فروع علم الأحياء، في جامعة جيمس كوك هوية الفطريات، محذراً من لمسها.

وتنتج هذه الفطريات، التي توجد في الغالب على جذور الأشجار وفي التربة، ما لا يقل عن 8 مركبات سامة يمكن امتصاصها عن طريق الجلد.

وذكر باريت: «من بين 100 نوع تقريباً من الفطر السام يعرفها الباحثون، هذا هو الوحيد الذي يمكن امتصاص سمومه من خلال الجلد».