شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في طريقه إلى الأرض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، صباح اليوم الخميس، رحلة عودته من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض. وكشفت قناة «سكاي نيوز» أن هزاع سيعود إلى الأرض، برفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين. Advertisements وتبدأ مراحل الهبوط من محطة الفضاء بإغلاق مدخل المركبة ثم انفصالها.. وبعدها تستعد المركبة لدخول الغلاف الجوي قبل انفصال وحداتها. وبعدها، يجري فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس قبل لمس المركبة الأرض. وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، على حسابها الرسمي في تويتر، إنه «تم تأكيد انفصال المركبة عن محطة الفضاء»، مضيفة: «طاقم الرحلة انطلق بنجاح في حدود 3:37 بالتوقيت المحلي».

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