تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك فيليه في الفرن

السمك من الأطعمة الشهية والمغذية، ويمكن تحضيره بطرق مختلفة مشوي أو مقلي أو صينية أو يتم إضافته للأرز أو المكرونة أو البيتزا، ويتميز بطعمه اللذيذ وفوائده المتعددة

المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

4 شريحة سمك فيليه

1 حبة فلفل متوسطة فلفل حار مفروم

1 عود بصل أخضر مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

ربع كوب مايونيز

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زنجبيل

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" مستردة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي"بابريكا

ربع ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كزبرة مجففة

ربع ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" كركم

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خطوات التحضير

نغسل السمك جيداً، ثم نتبله بالملح والفلفل الأسود من الجانبين.

في بولة كبيرة، نضع الثوم والبصل الأخضر والفلفل الحار والبقدونس والكزبرة الخضراء وعصير الليمون والزيت، ونخلطهم جيداً.

نضيف إلى البولة، المستردة والمايونيز والزنجبيل والبابريكا والكزبرة المجففة والكركم، ونخلطهم مرة أخرى حتى نحصل على خليط كريمي القوام.

نضع السمك الفيليه في البولة، ونخلطه "ندعكه" جيداً في التتبيلة، ونتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن صينية واسعة قابلة لدخول الفرن بالزيت.

نرص السمك في الصينية بحيث يكون متباعد بعض الشيء "لضمان أن ينضج بشكل أفضل".

ندخل صينية السمك الفرن لمدة 15 - 20 دقيقة حتى ينضج.

نخرج السمك الفيليه من الفرن، ونقدمه ساخن مع الأرز البني.

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سر نجاح السمك الفيليه:

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يفضل أن تكون القطع متساوية تقريباً حتى تنضج في وقت واحد.

يمكن إضافة مقدار ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" من بهارات السمك للتتبيلة للحصل على مذاق ألذ.

فوائد السمك الفيليه:

يتميز السمك الفيليه بأنه يزيد من الخصوبة لدى الرجال، ويحسن من شكل وقوة الحيوانات المنوية.

يساعد السمك على تعزيز نمو الدماغ لدى الأطفال والكبار، ويحمي من خطر الإصابة بالزهايمر؛ لأنه يحتوي على "أوميجا 3".

السعرات الحرارية في السمك فيليه:

تحتوي القطعة المتوسطة من السمك الفيليه "100 جرام" على 120 سعر حراري.

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