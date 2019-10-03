تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سمك بوري مشوي صحي مقرمش

السمك البوري من الوصفات المنتشرة و المفضلة للجميع ، والتي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية .

يحضر السمك البوري بأكثر من طريقة ،تعرف معنا اليوم على طريقة السمك البوري المشوي ،وتعرف على سر قرمشتة و تتبيلته

المقادير

*تكفي 4 أشخاص *

4 سمكات بوري كبيرة

1 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام * كمون

1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي * من كل من ( فلفل أسود – ملح – كزبرة ناعمة – كركم )

2 ملعقة كبيرة *ملعقة طعام * عصير ليمون

10 فص ثوم مفروم

3 حبة متوسطة طماطم مفروم

2 حبة متوسطة بصل مفروم

ربع كوب زيت ذرة (55 مل)

2 كوب كبير كرفس

2 كوب كبير كزبره مفرومه (320 جرام)

3 كوب كبير دقيق أبيض (360 جرام)



طريقة عمل سردين مقلي مقرمش



خطوات التحضير

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نقوم أولًا بتنظيف السمك البوري : نحضر السمك نرشه بالقليل من الماء ، نضع السكين على السمكة من ناحية الذيل ونبدأ في الحركة إلى الرأس ، سنجد أنه من السهل إزله القشور بطريقة سهلة وسريعة

نضع السكين بالقرب من ذيل السمكة ونحركها في اتجاه الرأس حتى نشق بطنها

باستخدام الأصابع نفرغ بطن السمكة من الأحشاء والدماء المتجمدة ، عندما نشعر باللحم وعظام السمكة فقط نعلم من ذلك أنها نظيفة

من الممكن قطع الرأس والذيل أو تركهم إذا أردنا

بعد تننظيف السمك ، نجفف السمك تمامًا من الماء بمناديل مطبخ ، ثم نضع السمك على صينية و ندلكها ببعض عصير الليمون

نحضر وعاء لصنع التتبيلة ، نضع فيه الفلفل الأسود ،و الملح ،و الكزبرة الناعمة ،و الكركم ،و الكمون ، ومن الممكن إضافة بهارات سمك وبابريكا ، ونقلب جميع المكونات حتى تختلط

في وعاء اخر نضع خليط الخضروات ، نضع الثوم المفروم ، و البصل المفروم ، و الطماطم المفرومة ،و الكرفس و الكزبره المفرومه ونقلب المكونات حتى تختلط مع إضافة القليل من عصير اليمون

نضع جزء من التتبيلة على خليط الخضروات

نرش السمك من الخارج والداخل بالتتبيلة

نوزع خليط الخضراوات في باطن السمك

نغطي السمك بالدقيق من جميع الجهات

نضع السمك في صينية مبطنة بورق الألمنيوم وموزع فيها زيت الذرة وندخلها الفرن لمدة 60 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي و مقرمش

الان نستطيع تقديم سمك البوري المشوي مع الطحينة وأرز الصيادية

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