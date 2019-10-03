تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أفخاذ دجاج بالخضار

الدجاج من الأطباق المغذية والغنية، ويمكن تقديمها بعدة اشكال، ولكن يجب الحرص عند تناولها لانها تحتوي على كمية أكبر من الدهون

المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

4 قطع أفخاذ دجاج

2 حبة متوسطة بصل جوانح

1 حبة متوسطة فلفل رومي شرائح

1 حبة متوسطة جزر مبشور

2 كوب شوربة "مرقة" دجاج

2 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" مستردة

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بابريكا

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" دقيق

ملح

فلفل أسود مطحون

زيت زيتون



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خطوات التحضير

نغسل أفخاذ الدجاج جيداً، ونضعها جانباً.

في طبق صغير، نخلط الملح والفلفل الاسود والبابريكا والدقيق.

نتبل أفخاذ الدجاج بخليط التوابل، وندعكهم بها جيداً.

في مقلاة واسعة وعلى نار مرتفعة، نضع زيت الزيتون حتى يسخن "يقدح".

نضع أفخاذ الدجاج في مقلاه الزيت، ثم نقلبها على الجانبين حتى يتغير لونها.

نرفع أفخاذ الدجاج من المقلاة، ونضعهم جانباً.

في نفس المقلاه .. نضع البصل والفلفل الرومي والجزر والثوم، ونقلبهم جيداً حتى يذبلوا، ثم نتبلهم بالملح والفلفل الاسود.

نعيد أفخاذ الدجاج في المقلاه مرة أخرى، وندهنها بالمستردة، ثم نصب فوقها الشوربة، ونتركها على نار مرتفعة حتى تبدأ في الغليان.

نغطي المقلاه، ونتركها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.

نضع أفخاذ الدجاج في الطبق، ونوزع حولها الخضار.

نقدم أفخاذ الدجاج ساخنة مع الأرز البسمتي.

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سر نجاح أفخاذ الدجاج:

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يفضل أن يكون حجم أفخاذ الدجاج متوسط حتى لا تأخذ وقت كبير في النضج.

يمكن إضافة شرائح الكوسة والبطاطس للحصول على وصفة متكاملة.

فوائد أفخاذ الدجاج:

تحتوي الدجاج على البروتينات والأحماض الأمينية الضرورية للجسم.

أفخاذ الدجاج بها نسبة دهون أكبر من الصدور.

السعرات الحرارية في أفخاذ الدجاج:

يحتوي الفخذ الواحد على 250 سعر حراري.

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